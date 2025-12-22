Real-Abrechnung, oder verrät Vini sogar Abschied?

Mit der Änderung seines Instagram-Profilbilds hat Vinicius Junior die Spekulationen um einen Abschied von Real Madrid angeheizt. Das Bild, auf dem der Stürmer stolz das Real-Trikot in den Händen hält, musste einem Foto in Brasilien-Montur weichen ...
Als Vini Jr. beim 2:0-Sieg gegen Sevilla am Samstag in der 83. Minute ausgewechselt wurde, ertönten laute Pfiffe im Bernabeu. Während die Leistungen des Brasilianers zuletzt immer mehr ins Wanken gerieten, machen Berichte die Runde, der 25-Jährige wolle die „Königlichen“ verlassen. Entsprechend angespannt ist das Verhältnis zwischen Fans und Spieler ...
Brasilien- statt Real-Wäsch‘
Die Antwort auf das Pfeifkonzert ließ jedoch nicht lange auf sich warten, nur wenige Minuten nach der Partie änderte Vini Jr. sein Profilbild auf Instagram. War der Flügelstürmer darauf bislang mit Real-Trikot zu sehen, lächelt der Edel-Techniker seinen Followern nun im Brasilien-Dress entgegen.
Auch die drei Punkte, für die sich Vini Jr. in seinem letzten Beitrag als Bildunterschrift entschied, vermitteln nicht gerade den Eindruck, als könne es er es kaum erwarten, sich wieder die Schuhe für die Madrilenen zu binden.
Hinzu kommt: Spanischen Medienberichten zufolge soll das Verhältnis zu Trainer Xabi Alonso angespannt sein. Plant Vini Jr. etwa seine Flucht aus der spanischen Hauptstadt? So mancher Follower ist nervös ...
