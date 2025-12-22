„Neue Filmfrisur war nicht gut für mein Sexleben“

Und einen Beeinträchtigten zu spielen, ist immer eine Gratwanderung, wie Mikkelsen der „Krone“ bestätigte: „Meine Figur, Manfred, ist wie ein Kind. Wir haben ihm aber keine spezifische Diagnose gegeben. Er lebt in seiner eigenen Welt und will nur geliebt werden. Es war wichtig, eine Balance zu finden, damit wir nicht über ihn lachen, sondern mit ihm. Das ist Anders Thomas Jensen gelungen, auch, wenn er immer sehr weit mit seinen Charakteren geht. Mit einem anderen Filmemacher würde ich das nicht tun“, so der Däne, der zum Interview in beigem Anzug erscheint und sich ungefragt sofort eine Zigarette anzündet: „Sie können auch gern rauchen.“