AC Milan? „Leute, die dein Leben ruinieren wollen“

Nach seinem Wechsel zu Al-Hilal war Hernandez schwer in der Kritik gestanden. Er sei nur des Geldes wegen nach Riad gegangen, so der Vorwurf italienischer Medien. Das habe ihn besonders verletzt. „Endlich kann ich darüber sprechen: Es gibt Leute, die dein Leben und deine Karriere ruinieren wollen. Es hat mich verletzt, bestimmte Dinge zu lesen, aber meine Familie weiß, dass sie nicht wahr sind“, erklärte der 41-fache Teamspieler Frankreichs. Freunde werden die Klub-Bosse der AC Milan und Hernandez wohl keine mehr ...