"Economy of scarcity"

800,000 euros missing: Vienna Boys’ Choir threatened with collapse

Nachrichten
21.12.2025 07:00
The Vienna Boys' Choir inspires concert audiences all over the world and is also known as ...
The Vienna Boys' Choir inspires concert audiences all over the world and is also known as Vienna's youngest ambassador.

The world-famous children's choir from the capital city of Vienna is once again in financial difficulties shortly before the end of the year. There is a shortfall of 800,000 euros. The Vienna Boys' Choir is on the brink of collapse - and not for the first time. But why does it always come to this?

For over five hundred years, they have been Austria's musical flagship: the Vienna Boys' Choir. Their clear choral sound, which fills churches, concert halls and opera houses all over the world, is unique. But behind the festive splendor lies a serious reality: the Vienna Boys' Choir is struggling to survive financially. Once again.

