Weihnachtspost | Wunsch ans Christkind

Weihnachtspost. Was da alles hereinschneit an Weihnachtspost in unsere Redaktionen. Manches ist sehr freundlich und aufmerksam, vieles nett, anderes unpersönlich. Was jeden freut, das sind handgeschriebene Zeilen, die aus der Massenpost herausstechen. Ein schönes Gefühl, wenn sich Leser, Freunde, Partner mit persönlichen Worten bedanken, wenn man spürt, dass sich die Schreiberin, der Schreiber Gedanken darüber gemacht hat, was sie oder er mit seinen Glückwünschen mitteilen möchte. Am Samstag berichtete Conny Bischofberger in ihrer Kolumne, was ihr FPÖ-Chef Herbert Kickl in einer Karte mit einem aus dem Schnee ragenden Kreuz wünscht: „Von ganzem Herzen“ ein Jahr „voll Glück, Gesundheit, Zufriedenheit, Freiheit und Frieden“. Da fragte sich unsere Kolumnistin, wie denn die Herzlichkeit und das Bekenntnis zum Christentum in Kickls Weihnachtgrüßen „zum Gift“ passen, „das er immer wieder versprüht“. Wollen wir es positiv sehen! „Ein Jahr voll Glück“ – ja, das wünscht man sich, das wünscht man einander. Aber darf man’s wirklich erwarten?