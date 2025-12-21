Das ist die modernste Tierklinik in ganz Salzburg

„Wir haben knapp zwei Jahren nach so einem Standort gesucht. Es war immer klar, dass wir uns vergrößern wollen“, sagt Leiter und Tierarzt Wolfgang Biebl. Mehrere Jahre war er mit seinem Team bereits in Anif gesiedelt – ehe man jetzt in die großzügigen früheren Räumlichkeiten von KTM in die St. Leonharder Straße übersiedelt ist. Die neue Klinik ist modern eingerichtet, beherbergt neben mehreren Ordinationsräumen auch OP-Säle und Röntgenzimmer. Schon auf den ersten Blick ist klar: So manches Krankenhaus für uns Menschen ist durchwegs spartanischer eingerichtet – und verfügt über deutlich weniger Platz.