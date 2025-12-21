Das ist die modernste Tierklinik in ganz Salzburg

1200 Quadratmeter, 13 Tierärzte – und eine Einrichtung, die selbst so manches Krankenhaus für uns Menschen in den Schatten stellt. Salzburgs modernste Klinik für Vierbeiner steht im Anifer Gewerbegebiet. . .
„Ich würde mich hier auch richtig wohlfühlen. Direkt schade, dass in der Klinik nur Tiere behandelt werden.“ Mit einem zufriedenen Lächeln auf den Lippen verlässt eine Dame mittleren Alters mit ihrem Hund in den Armen die neu eröffnete Tierklinik „VetZentrum Anif“. Auf knapp 1200 Quadratmetern sind hier ab sofort 13 Ärzte für die Vierbeiner der Salzburger fast rund um die Uhr im Einsatz.
„Wir haben knapp zwei Jahren nach so einem Standort gesucht. Es war immer klar, dass wir uns vergrößern wollen“, sagt Leiter und Tierarzt Wolfgang Biebl. Mehrere Jahre war er mit seinem Team bereits in Anif gesiedelt – ehe man jetzt in die großzügigen früheren Räumlichkeiten von KTM in die St. Leonharder Straße übersiedelt ist. Die neue Klinik ist modern eingerichtet, beherbergt neben mehreren Ordinationsräumen auch OP-Säle und Röntgenzimmer. Schon auf den ersten Blick ist klar: So manches Krankenhaus für uns Menschen ist durchwegs spartanischer eingerichtet – und verfügt über deutlich weniger Platz.
Modernste Technik ermöglicht 3D-Bilder
Prunkstück der neuen Klinik ist ein modernes CBCT-Gerät. Damit lassen sich hoch detaillierte 3D-Ansichten von Knochen, Zähnen, Kiefer und umliegenden Geweben erstellen. Bislang mussten Tierbesitzer für derartige Untersuchungen ins benachbarte Bayern oder nach Oberösterreich fahren. „So ein Gerät war schon immer ein Traum von mir. Jetzt können wir das endlich anbieten“, betont Biebl.
Im „VetZentrum“ gönnt man sich keine ausgedehnten Weihnachtsferien. Geschlossen bleibt die Klinik nur am Heiligen Abend. Bereits am 25. Dezember startet der Betrieb wieder.
