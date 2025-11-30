Gratisfutter an private Haustierhalter in Not

Keine Futterschüssel soll leer bleiben: Die „Krone“-Tierecke und Fressnapf Österreich schenken Hoffnung in schweren Zeiten und sorgen dafür, dass bedürftige Tierhalter zu Weihnachten ihre treuen Gefährten weiterhin versorgen können – mit einem Monatsvorrat an Futter für Hund und Katze.
Manchmal verändert sich das Leben schneller, als man es sich vorstellen möchte. Rechnungen steigen, Unsicherheiten wachsen, der Alltag fordert mehr als zuvor. Und dann ist da dieses vertraute Geräusch: Pfoten auf Parkett, ein leises Schnurren, ein Blick, der mehr versteht, als Worte je verraten könnten. Die Katze, die sich beruhigend anschmiegt. Der Hund, der spürt, wenn Tränen näher sind als Freude. Sie sind einfach da – ohne zu werten und ohne Bedingungen.
Wachsende Sorge
Für viele Menschen in Österreich sind diese tierischen Begleiter ein Anker in schweren Zeiten. Doch ausgerechnet diese bedingungslose Nähe wird immer öfter zur Sorge. Wie das geliebte Tier ernähren, wenn der eigene Kühlschrank fast leer bleibt? Wie durchhalten, wenn das Geld kaum für Heizkosten, Strom und Lebensmittel reicht?
Hilferufe, die nicht ungehört bleiben
Zahlreiche Nachrichten, die täglich bei der „Krone“-Tierecke eintreffen, erzählen von genau dieser Angst. Von Pensionisten, die den Napf ihres Tieres füllen, bevor sie an sich selbst denken. Von Alleinerziehenden, die das Futter einteilen wie ein kostbares Gut. „Die Sorgen der Betroffenen wurden immer spürbarer. Uns war klar, dass es hier rasche, konkrete Hilfe braucht“, sagt Ressortleiterin Maggie Entenfellner.
Gemeinsam stark für Österreichs Tierhalter
Ein Anruf bei Fressnapf Österreich genügte – und die Antwort kam ohne Zögern. „Niemand soll sich zwischen dem eigenen Essen und dem Wohl seines Tieres entscheiden müssen“, sagt Hermann Aigner, Geschäftsführer des Unternehmens.
Aus dieser gemeinsamen Überzeugung entstand die große Unterstützungsaktion für Weihnachten 2025. Sie soll jene entlasten, die ihre Tiere lieben und Verantwortung tragen, auch wenn die Umstände sie an ihre Grenzen bringen. Gemeinsam mit Fressnapf Österreich stellt die „Krone“-Tierecke bedürftigen Tierhaltern im ganzen Land einen Monatsvorrat an Hunde- oder Katzenfutter zur Verfügung.
Unser Verein ‚Freunde der Tierecke' verwirklicht diese Aktion dank großzügiger Spender. Jeder Cent macht einen Unterschied!
Maggie Entenfellner, Ressortleitung „Krone“-Tierecke
„Es geht nicht um Almosen“, betont Entenfellner. „Es geht darum zu zeigen, dass niemand mit dieser Sorge allein ist.“ Ein Satz, der die Würde jener Menschen schützt, die jeden Euro zweimal umdrehen müssen. „Wir wollen ihnen die Last etwas von den Schultern nehmen!“
So funktioniert die Unterstützung
Der Weg zur Hilfe ist bewusst einfach gehalten. Tierhalter in einer nachweislich finanziellen Notlage können sich bis 8. Dezember 2024 per E-Mail in der Tierecke melden – siehe Informationskasten unten. Danach kann noch vor Weihnachten das vorbereitete Futterpaket (mit einem Lichtbildausweis) in der nächstgelegenen Fressnapf-Filiale abgeholt werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.