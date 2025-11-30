Gratisfutter an private Haustierhalter in Not

Gemeinsam stark für Österreichs Tierhalter

Ein Anruf bei Fressnapf Österreich genügte – und die Antwort kam ohne Zögern. „Niemand soll sich zwischen dem eigenen Essen und dem Wohl seines Tieres entscheiden müssen“, sagt Hermann Aigner, Geschäftsführer des Unternehmens.

Aus dieser gemeinsamen Überzeugung entstand die große Unterstützungsaktion für Weihnachten 2025. Sie soll jene entlasten, die ihre Tiere lieben und Verantwortung tragen, auch wenn die Umstände sie an ihre Grenzen bringen. Gemeinsam mit Fressnapf Österreich stellt die „Krone“-Tierecke bedürftigen Tierhaltern im ganzen Land einen Monatsvorrat an Hunde- oder Katzenfutter zur Verfügung.