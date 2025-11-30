Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Krone & Fressnapf

Gratisfutter an private Haustierhalter in Not

Österreich
30.11.2025 06:05
Weihnachten ist das Fest der Liebe – Hund und Katze schenken uns diese bedingungslose Zuneigung ...
Weihnachten ist das Fest der Liebe – Hund und Katze schenken uns diese bedingungslose Zuneigung das ganze Jahr über.(Bild: Krone KREATIV/stockadobe.com)

Keine Futterschüssel soll leer bleiben: Die „Krone“-Tierecke und Fressnapf Österreich schenken Hoffnung in schweren Zeiten und sorgen dafür, dass bedürftige Tierhalter zu Weihnachten ihre treuen Gefährten weiterhin versorgen können – mit einem Monatsvorrat an Futter für Hund und Katze.

0 Kommentare

Manchmal verändert sich das Leben schneller, als man es sich vorstellen möchte. Rechnungen steigen, Unsicherheiten wachsen, der Alltag fordert mehr als zuvor. Und dann ist da dieses vertraute Geräusch: Pfoten auf Parkett, ein leises Schnurren, ein Blick, der mehr versteht, als Worte je verraten könnten. Die Katze, die sich beruhigend anschmiegt. Der Hund, der spürt, wenn Tränen näher sind als Freude. Sie sind einfach da – ohne zu werten und ohne Bedingungen.

Wachsende Sorge
Für viele Menschen in Österreich sind diese tierischen Begleiter ein Anker in schweren Zeiten. Doch ausgerechnet diese bedingungslose Nähe wird immer öfter zur Sorge. Wie das geliebte Tier ernähren, wenn der eigene Kühlschrank fast leer bleibt? Wie durchhalten, wenn das Geld kaum für Heizkosten, Strom und Lebensmittel reicht?

Hilferufe, die nicht ungehört bleiben
Zahlreiche Nachrichten, die täglich bei der „Krone“-Tierecke eintreffen, erzählen von genau dieser Angst. Von Pensionisten, die den Napf ihres Tieres füllen, bevor sie an sich selbst denken. Von Alleinerziehenden, die das Futter einteilen wie ein kostbares Gut. „Die Sorgen der Betroffenen wurden immer spürbarer. Uns war klar, dass es hier rasche, konkrete Hilfe braucht“, sagt Ressortleiterin Maggie Entenfellner.

Maggie Entenfellner („Krone“) und Hermann Aigner (GF Fressnapf Österreich) bereiten die Pakete ...
Maggie Entenfellner („Krone“) und Hermann Aigner (GF Fressnapf Österreich) bereiten die Pakete vor.(Bild: Reinhard Holl)

Gemeinsam stark für Österreichs Tierhalter
Ein Anruf bei Fressnapf Österreich genügte – und die Antwort kam ohne Zögern. „Niemand soll sich zwischen dem eigenen Essen und dem Wohl seines Tieres entscheiden müssen“, sagt Hermann Aigner, Geschäftsführer des Unternehmens.

Aus dieser gemeinsamen Überzeugung entstand die große Unterstützungsaktion für Weihnachten 2025. Sie soll jene entlasten, die ihre Tiere lieben und Verantwortung tragen, auch wenn die Umstände sie an ihre Grenzen bringen. Gemeinsam mit Fressnapf Österreich stellt die „Krone“-Tierecke bedürftigen Tierhaltern im ganzen Land einen Monatsvorrat an Hunde- oder Katzenfutter zur Verfügung.

Zitat Icon

Unser Verein ‚Freunde der Tierecke' verwirklicht diese Aktion dank großzügiger Spender. Jeder Cent macht einen Unterschied!

Maggie Entenfellner, Ressortleitung „Krone“-Tierecke

„Es geht nicht um Almosen“, betont Entenfellner. „Es geht darum zu zeigen, dass niemand mit dieser Sorge allein ist.“ Ein Satz, der die Würde jener Menschen schützt, die jeden Euro zweimal umdrehen müssen. „Wir wollen ihnen die Last etwas von den Schultern nehmen!“

So funktioniert die Unterstützung 
Der Weg zur Hilfe ist bewusst einfach gehalten. Tierhalter in einer nachweislich finanziellen Notlage können sich bis 8. Dezember 2024 per E-Mail in der Tierecke melden – siehe Informationskasten unten. Danach kann noch vor Weihnachten das vorbereitete Futterpaket (mit einem Lichtbildausweis) in der nächstgelegenen Fressnapf-Filiale abgeholt werden.

Kontakt für Betroffene

  • E-Mail an: lichtblicke@kronenzeitung.at
  • Anmeldefrist: bis 8. Dezember 2025 (12 Uhr)
  • Nachweis der Bedürftigkeit und der gesetzlich vorgeschriebenen Hundesteuer erforderlich!
Porträt von Diana Zwickl
Diana Zwickl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Papst Leo XIV. (Mitte) mit Muezzin Musa Asgin Tunca (dritter von links), Istanbuls Mufti ...
Pontifex in Socken
Papst Leo XIV. besuchte Blaue Moschee in Istanbul
Viele freundschaftliche Gesten zwischen Wladimir Putin und Viktor Orbán während ihres Treffens ...
„Alles erreicht“
Orbáns Minister frohlockt nach Besuch bei Putin
Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Bund, Länder und Gemeinden geeinigt.
„Sanierung gelingt“
Stabilitätspakt: Einigung mit Vorteil für Länder
Der Polizist las dem frechen Ziegenbock sogar seine Rechte vor.
Sogar Rechte verlesen
Tierischer Polizeieinsatz: „Böse“ Ziege verhaftet
Unwetter in Vietnam
Fischer mit Drohne aus reißenden Fluten gerettet
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
224.735 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Salzburg
Red Bull startet eine neue Tochterfirma
113.354 mal gelesen
Die neue Firma im Reich von Red-Bull-Miteigentümer Mark Mateschitz hat ihren Sitz in der ...
Gericht
„Mein Kind hat für den eigenen Tod bezahlt“
106.092 mal gelesen
Caros Mutter mit einem „Krone“-Bericht über die junge Frau, die als junger, gesunder Mensch aus ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Selenskyjs Bürochef nach Razzia zurückgetreten
650 mal kommentiert
Andrij Jermak war Leiter des Büros von Präsident Selenskyj.
Mehr Österreich
Krone Plus Logo
Eigene Demo augestellt
Pfleger drohen: „Zwingt uns nicht zum Streik“
Krone Plus Logo
Element Phosphor
Warum Familie in türkischem Hotel sterben musste
Krone & Fressnapf
Gratisfutter an private Haustierhalter in Not
„Krone“-Geschichte
Das letzte Rätsel um den Schatz der Habsburger
Krone Plus Logo
Koralmbahn-Region
„Viele realisieren nicht, was sich verändern wird“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf