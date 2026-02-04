Vorteilswelt
Machu Picchu mitten in Wien!

Wien ist leiwand
04.02.2026 13:34
Promotion
(Bild: 2025 FEVER)

Seit der feierlichen Eröffnung im Oktober 2025 lockt das Immersive Center Donauturm mit der Ausstellung „Machu Picchu: Reise zur verlorenen Stadt“ und der Andrang lässt nicht nach. Tickets erhalten Sie mit BonusCard-Rabatt im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at! 

Die spektakuläre Rekonstruktion der legendären Inka-Stadt kombiniert modernste VR-Technologie mit eindrucksvollem Storytelling und bietet ein immersives Abenteuer für Besucher und Besucherinnen aller Altersgruppen.

Vom Andenland ins Alpenland: Machu Picchu in Wien
Die Reise beginnt in einem virtuellen Reisebüro und führt das Publikum auf eine eindrucksvolle Zeitreise in das Reich der Inka.
In der rund 45-minütigen Metaverse-Experience, basierend auf originalgetreuen 3D-Scans, erleben die Gäste Machu Picchu in seiner ursprünglichen Pracht, gleiten über die Anden, begegnen mythologischen Figuren und werden Zeugen zentraler historischer Ereignisse – etwa einer Sonnenfinsternis aus Sicht der Inka. Eine 15-minütige Pre-Show stimmt atmosphärisch auf das Erlebnis ein.

Neue Fixadresse für digitale Kultur
Mit dem Immersive Center Donauturm etabliert sich Wien weiter als internationaler Standort für immersive Erlebnisse und digitale Kulturformate. Geplant sind bis zu drei wechselnde Produktionen pro Jahr, die Themen aus Geschichte, Kunst, Wissenschaft und Popkultur aufgreifen. 

Jetzt noch schnell Tickets sichern! 
Machu Picchu – Reise zur verlorenen Stadt
(Bild: Creartive Gmbh)

Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt der Inka: spektakuläre 3D-Rekonstruktionen, modernste Virtual Reality und pures Abenteuer – direkt am Fuße des Donauturms.

📍 Immersive Center Donauturm, Donauturm Platz 1, 1220 Wien

📅 verlängert bis 22.Februar 2026

Dauer: ca. 1 Stunde, empfohlen ab 6 Jahren

🎟 Ticket erhältlich mit attraktivem BonusCard-Rabatten im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at 

