Machu Picchu mitten in Wien!

Seit der feierlichen Eröffnung im Oktober 2025 lockt das Immersive Center Donauturm mit der Ausstellung „Machu Picchu: Reise zur verlorenen Stadt" und der Andrang lässt nicht nach.
Die spektakuläre Rekonstruktion der legendären Inka-Stadt kombiniert modernste VR-Technologie mit eindrucksvollem Storytelling und bietet ein immersives Abenteuer für Besucher und Besucherinnen aller Altersgruppen.
Vom Andenland ins Alpenland: Machu Picchu in Wien
Die Reise beginnt in einem virtuellen Reisebüro und führt das Publikum auf eine eindrucksvolle Zeitreise in das Reich der Inka.
In der rund 45-minütigen Metaverse-Experience, basierend auf originalgetreuen 3D-Scans, erleben die Gäste Machu Picchu in seiner ursprünglichen Pracht, gleiten über die Anden, begegnen mythologischen Figuren und werden Zeugen zentraler historischer Ereignisse – etwa einer Sonnenfinsternis aus Sicht der Inka. Eine 15-minütige Pre-Show stimmt atmosphärisch auf das Erlebnis ein.
Neue Fixadresse für digitale Kultur
Mit dem Immersive Center Donauturm etabliert sich Wien weiter als internationaler Standort für immersive Erlebnisse und digitale Kulturformate. Geplant sind bis zu drei wechselnde Produktionen pro Jahr, die Themen aus Geschichte, Kunst, Wissenschaft und Popkultur aufgreifen.
Immersive Center Donauturm, Donauturm Platz 1, 1220 Wien
verlängert bis 22.Februar 2026
Dauer: ca. 1 Stunde, empfohlen ab 6 Jahren