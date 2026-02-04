Machu Picchu mitten in Wien!

Vom Andenland ins Alpenland: Machu Picchu in Wien

Die Reise beginnt in einem virtuellen Reisebüro und führt das Publikum auf eine eindrucksvolle Zeitreise in das Reich der Inka.

In der rund 45-minütigen Metaverse-Experience, basierend auf originalgetreuen 3D-Scans, erleben die Gäste Machu Picchu in seiner ursprünglichen Pracht, gleiten über die Anden, begegnen mythologischen Figuren und werden Zeugen zentraler historischer Ereignisse – etwa einer Sonnenfinsternis aus Sicht der Inka. Eine 15-minütige Pre-Show stimmt atmosphärisch auf das Erlebnis ein.

Neue Fixadresse für digitale Kultur

Mit dem Immersive Center Donauturm etabliert sich Wien weiter als internationaler Standort für immersive Erlebnisse und digitale Kulturformate. Geplant sind bis zu drei wechselnde Produktionen pro Jahr, die Themen aus Geschichte, Kunst, Wissenschaft und Popkultur aufgreifen.