Neue Baupläne: Wer will am Verteilerkreis wohnen?

Nach dem Praterstern ist er der zweitgrößte Kreisverkehr der Stadt – und seine trostlose Fläche wartet noch immer auf eine aktive Gestaltung: Die Rede ist vom Verteilerkreis in Favoriten. Zwar ist dort seit Jahren auch die U-Bahn angekommen, doch von den umfangreichen Plänen für die Zeit nach der Baustelle wurde bislang kaum etwas umgesetzt. Mit rund 3,7 Hektar ist die Fläche so groß wie vier Fußballfelder. Die Wirtschaftskammer Wien wollte hier ursprünglich den neuen Fernbusterminal errichten lassen. Daraus wurde bekanntlich nichts. Doch was ist dort konkret geplant?