Bis zu 95 Meter hoch

Neue Baupläne: Wer will am Verteilerkreis wohnen?

Wien
04.02.2026 11:00
Noch ist der Verteilerkreis in Favoriten ein trister und grauer Verkehrsknotenpunkt. Doch bis ...
Noch ist der Verteilerkreis in Favoriten ein trister und grauer Verkehrsknotenpunkt. Doch bis zum Jahr 2031 soll hier ein neues Grätzelzentrum mit Büros, Cafés und Apartments entstehen.(Bild: Heinz Stephan Tesarek)
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Christoph Engelmaier

Der Verteilerkreis im 10. Bezirk soll umgebaut werden. Bis zu 95 Meter hohe Hochhäuser am Favoritner Kreisverkehr sind geplant

Nach dem Praterstern ist er der zweitgrößte Kreisverkehr der Stadt – und seine trostlose Fläche wartet noch immer auf eine aktive Gestaltung: Die Rede ist vom Verteilerkreis in Favoriten. Zwar ist dort seit Jahren auch die U-Bahn angekommen, doch von den umfangreichen Plänen für die Zeit nach der Baustelle wurde bislang kaum etwas umgesetzt. Mit rund 3,7 Hektar ist die Fläche so groß wie vier Fußballfelder. Die Wirtschaftskammer Wien wollte hier ursprünglich den neuen Fernbusterminal errichten lassen. Daraus wurde bekanntlich nichts. Doch was ist dort konkret geplant?

Die offiziellen Stellen zeigen sich (noch) zugeknöpft. „Möglich ist ein Ensemble aus drei bis fünf Hochpunkten mit unterschiedlicher Höhenentwicklung von 30 bis 95 Meter“ heißt es in den offiziellen Überlegungen. Für das Alte Landgut hat die Stadt Wien bereits vor mehr als zehn Jahren erste Pläne zur Entwicklung erarbeitet. Seit 2013 ist es sogar ein ausgewiesener Standort für Hochhäuser.

Auch ein Hotel, eine Mehrzweckhalle für Sport, Kultur und Veranstaltungen, Gesundheitseinrichtungen, Co-Workingspaces, Büroarbeitsplätze und sogenannte „serviced appartments“ sind dort geplant.  Doch wer dort wohnen will, muss tief in die Tasche greifen. Im nahegelegenen HOCH33-Tower kosten 33 Quadratmeter 1050 Euro – monatlich. Grundstückseigentümerin ist die Asfinag. „Derzeit laufen Gespräche zwischen der Grundeigentümerin Asfinag und der Stadt Wien über die weiteren Schritte“, so die MA21A (Stadtteilplanung). Eine Vorstellung der Pläne könnte bis vor dem Sommer erfolgen, so der Bezirk. Baubeginn: frühestens im Jahr 2029.

Ähnliche Themen
WienFavoriten
Kreisverkehr
