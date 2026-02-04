Neue Baupläne: Wer will am Verteilerkreis wohnen?

Der Verteilerkreis im 10. Bezirk soll umgebaut werden. Bis zu 95 Meter hohe Hochhäuser am Favoritner Kreisverkehr sind geplant
Nach dem Praterstern ist er der zweitgrößte Kreisverkehr der Stadt – und seine trostlose Fläche wartet noch immer auf eine aktive Gestaltung: Die Rede ist vom Verteilerkreis in Favoriten. Zwar ist dort seit Jahren auch die U-Bahn angekommen, doch von den umfangreichen Plänen für die Zeit nach der Baustelle wurde bislang kaum etwas umgesetzt. Mit rund 3,7 Hektar ist die Fläche so groß wie vier Fußballfelder. Die Wirtschaftskammer Wien wollte hier ursprünglich den neuen Fernbusterminal errichten lassen. Daraus wurde bekanntlich nichts. Doch was ist dort konkret geplant?
Die offiziellen Stellen zeigen sich (noch) zugeknöpft. „Möglich ist ein Ensemble aus drei bis fünf Hochpunkten mit unterschiedlicher Höhenentwicklung von 30 bis 95 Meter“ heißt es in den offiziellen Überlegungen. Für das Alte Landgut hat die Stadt Wien bereits vor mehr als zehn Jahren erste Pläne zur Entwicklung erarbeitet. Seit 2013 ist es sogar ein ausgewiesener Standort für Hochhäuser.
Auch ein Hotel, eine Mehrzweckhalle für Sport, Kultur und Veranstaltungen, Gesundheitseinrichtungen, Co-Workingspaces, Büroarbeitsplätze und sogenannte „serviced appartments“ sind dort geplant. Doch wer dort wohnen will, muss tief in die Tasche greifen. Im nahegelegenen HOCH33-Tower kosten 33 Quadratmeter 1050 Euro – monatlich. Grundstückseigentümerin ist die Asfinag. „Derzeit laufen Gespräche zwischen der Grundeigentümerin Asfinag und der Stadt Wien über die weiteren Schritte“, so die MA21A (Stadtteilplanung). Eine Vorstellung der Pläne könnte bis vor dem Sommer erfolgen, so der Bezirk. Baubeginn: frühestens im Jahr 2029.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.