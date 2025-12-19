Komponist Gerd Schuller posthum zum Sieger gekürt

„Normalerweise, wenn Gerd noch da wäre, hätten nur wir uns darüber gefreut. Und halt die Kids und vielleicht ein paar Wenige, die es erfahren hätten. Aber ich sag´s, weil es so vollkommen absurd und traurig, aber dann auch wieder schön ist“, so Gerd Schullers Witwe Karin. Im Sommer wurde unter österreichischen Komponisten die Komposition einer Signation für einen internationalen Podcast ausgeschrieben, auch Gerd Schuller hatte daran teilgenommen.