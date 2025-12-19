Vier Wagen in Unfall verwickelt, drei Verletzte

Eingeklemmt war bei dem schweren Verkehrsunfall auf der B100 im Villacher Stadtteil Vassach am Freitag entgegen der ersten Einsatzmeldung niemand, doch drei Verletzte waren zu versorgen. Vier Fahrzeuge waren kollidiert; herausfordernd war für die Einsatzkräfte, dass ein Wagen ein E-Auto war.
Freitag kurz vor 13.30 Uhr ging bei der Feuerwehrleitstelle Villach ein Alarm ein, die Hauptfeuerwache Villach und die FF Vassach rückten aus. Insgesamt vier Wagen waren aus bislang unbekannter Ursache uf der B100 miteinander kollidiert.
„Drei Personen wurden verletzt. Sie konnten ihre Fahrzeuge glücklicherweise selbständig verlassen und wurden umgehend durch den Feuerwehr-Notarzt der Hauptfeuerwache Villach sowie durch das Rote Kreuz erstversorgt“, berichtet Hauptbrandmeister Alexander Scharf, Zugskommandant der Hauptfeuerwache Villach. Die Verletzten wurden anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Villach eingeliefert.
Da es sich bei dem am schwersten beschädigten Fahrzeug um ein reines Elektrofahrzeug handelte, wurde durch die Feuerwehr vorsorglich die Hochvoltkomponente getrennt, um ein sicheres Arbeiten an der Einsatzstelle zu gewährleisten.
Zwei der beteiligten Pkw wurden im Auftrag der Polizei mittels Feuerwehrkranfahrzeug von der Unfallstelle entfernt. Die weitere Abschleppung aller verunfallten Fahrzeuge erfolgte durch einen privaten Abschleppdienst.
