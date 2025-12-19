Vier Wagen in Unfall verwickelt, drei Verletzte

Eingeklemmt war bei dem schweren Verkehrsunfall auf der B100 im Villacher Stadtteil Vassach am Freitag entgegen der ersten Einsatzmeldung niemand, doch drei Verletzte waren zu versorgen. Vier Fahrzeuge waren kollidiert; herausfordernd war für die Einsatzkräfte, dass ein Wagen ein E-Auto war.