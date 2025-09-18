Ed Sheeran lehnte „ersten Auftritt im Weltall“ ab

„Das Risiko gehe ich nicht ein“

„Mann, ich mache das nicht, ich habe Kinder. Das Risiko gehe ich nicht ein. Wofür? Um einen Guinness-Weltrekord oder so etwas zu erzielen?“ Er wolle nicht riskieren, dass seine Kinder keinen Vater mehr hätten. Der Popstar hat mit seiner Frau Cherry Seaborn zwei Töchter (drei und fünf Jahre jung).