„Schreckliche Angst“

Ed Sheeran lehnte „ersten Auftritt im Weltall“ ab

Society International
18.09.2025 17:00

Popstar Ed Sheeran hat zwar keine Angst vor dem Fliegen – er will mit seiner Familie bekanntlich temporär nach Amerika ziehen (siehe Video oben), doch ins All will er nicht: „Mann, ich mache das nicht, ich habe Kinder. Das Risiko gehe ich nicht ein. Wofür?“

„Vor einiger Zeit wurde mir angeboten, ins All zu fliegen“, erzählte der 34-Jährige dem britischen Radiosender BBC Radio 2. Er habe dort einen Auftritt absolvieren sollen, „einen ersten Auftritt im Weltall“.

Doch das Angebot schlug er aus, weil ihm die Idee „schreckliche Angst“ mache, erklärt Sheeran.

Lesen Sie auch:
Farbenfroh und wieder optimistisch: Ed Sheeran findet auf „Play" nach Jahren voller Rückschläge ...
Album-Rezension
Ed Sheeran: Per Weltreise zurück ins schöne Leben
12.09.2025

„Das Risiko gehe ich nicht ein“
„Mann, ich mache das nicht, ich habe Kinder. Das Risiko gehe ich nicht ein. Wofür? Um einen Guinness-Weltrekord oder so etwas zu erzielen?“ Er wolle nicht riskieren, dass seine Kinder keinen Vater mehr hätten. Der Popstar hat mit seiner Frau Cherry Seaborn zwei Töchter (drei und fünf Jahre jung).

Ed Sheeran bei einem Konzert in Brooklyn am Mittwochabend.
Ed Sheeran bei einem Konzert in Brooklyn am Mittwochabend.(Bild: AP/Andy Kropa)

Im April hatte ein Flug ins All Aufsehen erregt, an dem auch Popstar Katy Perry teilnahm. Amazon-Gründer Jeff Bezos hatte Perry sowie seine eigene Partnerin Lauren Sánchez, die US-Moderatorin Gayle King und einige Forscherinnen für einige Minuten in die Schwerelosigkeit geschickt.

Lesen Sie auch:
Für den All-Flug von Katy Perry, Lauren Sánchez und Co. hagelte es heftige Kritik. Die Sängerin ...
Nach massiver Kritik
Katy Perry soll All-Flug mittlerweile bereuen
18.04.2025
„Endzeit-Shit“
Ratajkowski ist von Perrys All-Flug „angeekelt“
15.04.2025

Wie King später berichtete, sang Perry in der Rakete das Louis Armstrong-Lied „What a Wonderful World“. Doch sicher ohne Gitarre ...

