Ed Sheeran lehnte „ersten Auftritt im Weltall“ ab

Popstar Ed Sheeran hat zwar keine Angst vor dem Fliegen – er will mit seiner Familie bekanntlich temporär nach Amerika ziehen (siehe Video oben), doch ins All will er nicht: „Mann, ich mache das nicht, ich habe Kinder. Das Risiko gehe ich nicht ein. Wofür?“
„Vor einiger Zeit wurde mir angeboten, ins All zu fliegen“, erzählte der 34-Jährige dem britischen Radiosender BBC Radio 2. Er habe dort einen Auftritt absolvieren sollen, „einen ersten Auftritt im Weltall“.
Doch das Angebot schlug er aus, weil ihm die Idee „schreckliche Angst“ mache, erklärt Sheeran.
„Das Risiko gehe ich nicht ein“
„Mann, ich mache das nicht, ich habe Kinder. Das Risiko gehe ich nicht ein. Wofür? Um einen Guinness-Weltrekord oder so etwas zu erzielen?“ Er wolle nicht riskieren, dass seine Kinder keinen Vater mehr hätten. Der Popstar hat mit seiner Frau Cherry Seaborn zwei Töchter (drei und fünf Jahre jung).
Im April hatte ein Flug ins All Aufsehen erregt, an dem auch Popstar Katy Perry teilnahm. Amazon-Gründer Jeff Bezos hatte Perry sowie seine eigene Partnerin Lauren Sánchez, die US-Moderatorin Gayle King und einige Forscherinnen für einige Minuten in die Schwerelosigkeit geschickt.
Wie King später berichtete, sang Perry in der Rakete das Louis Armstrong-Lied „What a Wonderful World“. Doch sicher ohne Gitarre ...
