Stroke patient

“I wouldn’t be alive today without the hospital”

Nachrichten
17.12.2025 06:00
Walter Hochrainer - for the former world record holder in speed skiing, the protest is a ...
Walter Hochrainer - for the former world record holder in speed skiing, the protest is a personal one.(Bild: Krone KREATIV/Christian Jauschowetz)

Styrian Walter Hochrainer has experienced first-hand that a hospital close to home can make the difference between life and death. He was one of around 500 residents of Ausseerland who took to the streets in Graz on Tuesday to protest against the blue-black government's healthcare reform plans. 

0 Kommentare

Fear is not something Walter Hochrainer has much experience with. Anyone who skis down a slope at over 200 km/h can weigh up the risks. On this Tuesday morning, the 1.90 meter tall man is standing in front of Graz Castle, surrounded by hundreds of others who have traveled from Ausseerland, Bruck and Radkersburg to fight for the preservation of their hospitals. For most, it is a political protest, for the former world record holder in speed skiing, it is personal.

