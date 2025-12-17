“I wouldn’t be alive today without the hospital”

Fear is not something Walter Hochrainer has much experience with. Anyone who skis down a slope at over 200 km/h can weigh up the risks. On this Tuesday morning, the 1.90 meter tall man is standing in front of Graz Castle, surrounded by hundreds of others who have traveled from Ausseerland, Bruck and Radkersburg to fight for the preservation of their hospitals. For most, it is a political protest, for the former world record holder in speed skiing, it is personal.