Familie ein schönes Weihnachtsfest ermöglichen

Eine Unterkärntnerin kämpft seit Jahren um das Wohl ihres Sohnes. Sie können die alleinerziehende Mutter unterstützen und den beiden ein schönes Weihnachtsfest ermöglichen.
Viele in Not geratene Familien konnten durch den Verein „Krone-Leser helfen“ bereits unterstützt werden. Ermöglicht haben das die Spendenbereitschaft der „Krone“-Leserinnen und -Leser und die Garantie, dass jeder gespendete Euro während einer Aktion auch eins zu eins in das jeweilige Hilfsprojekt fließt. Auch heuer können Sie wieder vier Kärntner Familien helfen und somit zu Weihnachten etwas Hoffnung schenken.
Darunter ist auch eine Mutter (38) aus Unterkärnten, die seit der Geburt ihres Sohnes auf sich alleine gestellt ist, und wie eine Löwin um das kleine Familienwohl kämpft.
Die „Krone“ stellt sich mit dem Verein „Krone“-Leser helfen schon seit fast 20 Jahren in den Dienst all jener Österreicherinnen und Österreicher, die in schweren Lebenslagen Unterstützung benötigen. Folgende Kärntner benötigen dringend Ihre Hilfe:
Familie bleibt kaum Geld
„Mein Sohn ist mittlerweile zwölf Jahre alt, vermisst seinen Vater sehr. Er befindet sich zudem in psychologischer Betreuung“, schildert die Mutter, die trotz Jobs mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Gerade der Sport hilft dem Zwölfjährigen beim Kampf gegen depressive Verstimmung.
„Seine Passion ist der Radsport, er liebt auch den Teamgeist im Verein.“ Da er im Sommer auf eine Kinderbetreuung angewiesen ist, bleibt der kleinen Familie kaum Geld für sonstige Annehmlichkeiten.
Wenn Sie den beiden ein schönes Weihnachtsgeschenk ermöglichen wollen, spenden Sie an „Krone-Leser helfen“ mit KW „Schicksalsschlag“ an: AT45 3900 0000 05919006.
