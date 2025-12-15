Familie ein schönes Weihnachtsfest ermöglichen

Viele in Not geratene Familien konnten durch den Verein „Krone-Leser helfen“ bereits unterstützt werden. Ermöglicht haben das die Spendenbereitschaft der „Krone“-Leserinnen und -Leser und die Garantie, dass jeder gespendete Euro während einer Aktion auch eins zu eins in das jeweilige Hilfsprojekt fließt. Auch heuer können Sie wieder vier Kärntner Familien helfen und somit zu Weihnachten etwas Hoffnung schenken.