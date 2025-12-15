Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Pkw zwischen Schranken

Fahrzeug auf Gleisen: Zug stoppt rechtzeitig

Kärnten
15.12.2025 19:40
Der Triebfahrzeugführer konnte noch rechtzeitig bremsen.
Der Triebfahrzeugführer konnte noch rechtzeitig bremsen.(Bild: Andreas Tröster)

In Wolfsberg (Kärnten) kam es am Montag zu einer brenzligen Situation: Ein Auto blieb auf den Gleisen eines Bahnübergangs stehen, ein herannahender Zug konnte jedoch rechtzeitig gestoppt werden.

0 Kommentare

Immer wieder kam es im vergangenen Jahr in Kärnten zu Unfällen an Bahnübergängen. So auch am Montagvormittag: Eine 57-Jährige aus dem Bezirk Wolfsberg konnte sich gerade noch aus ihrem Fahrzeug retten – doch was war passiert?

Triebfahrzeugführer konnte Zug rechtzeitig stoppen
Um 11 Uhr fuhr die Frau im Stadtgebiet von Wolfsberg stadteinwärts. Wegen eines Staus musste sie ihr Fahrzeug mitten auf den Gleisen eines Bahnübergangs zum Stehen bringen. Kurz darauf schlossen sich die Schranken. Die 57-Jährige verließ sofort ihr Auto und brachte sich neben den Gleisen in Sicherheit.

Lesen Sie auch:
Der Wolf befand sich innerhalb eines 200 m Radius zu bewohnten Gebäuden (Sy,bolbild).
Land bestätigt
Weiterer Wolf wurde im Bezirk Hermagor erlegt
15.12.2025

Ein aus südlicher Richtung herannahender Zug konnte vom Triebfahrzeugführer rechtzeitig gestoppt werden – etwa 30 Meter vor dem auf den Gleisen stehenden Auto. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Die Frau wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung der körperlichen Sicherheit von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Die verkleidete Komikerin Meltem Kaptan und Moderator Matthias Opdenhövel
Als missmutige Kuh
Komikerin Kaptan gewann Show „The Masked Singer“
Von links: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selebskyj und NATO-Generalsekretär Mark Rutte
Aber Tauschgeschäft
Selenskyj würde auf NATO-Mitgliedschaft verzichten
Diese Aufnahme zeigt die beiden schwarz gekleideten Attentäter auf einer Brücke, von wo sie auf ...
Blutbad am Bondi Beach
Anschlag auf Juden in Australien: Zahlreiche Tote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
247.799 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
166.193 mal gelesen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
139.770 mal gelesen
Mehr Kärnten
Pkw zwischen Schranken
Fahrzeug auf Gleisen: Zug stoppt rechtzeitig
Neue Plattform
Alle Kärntner Veranstaltungen mit einem Klick
„Krone“-Spendenaktion
Familie ein schönes Weihnachtsfest ermöglichen
„Masters of Dirt“ 2026
Freestyle-Stadion-Spektakel wird zum Familienevent
Krone Plus Logo
Als Nummer 1 zur WM
Mit 39 Jahren! Billard-Queen wieder an Weltspitze
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf