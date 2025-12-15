Fahrzeug auf Gleisen: Zug stoppt rechtzeitig

In Wolfsberg (Kärnten) kam es am Montag zu einer brenzligen Situation: Ein Auto blieb auf den Gleisen eines Bahnübergangs stehen, ein herannahender Zug konnte jedoch rechtzeitig gestoppt werden.
Immer wieder kam es im vergangenen Jahr in Kärnten zu Unfällen an Bahnübergängen. So auch am Montagvormittag: Eine 57-Jährige aus dem Bezirk Wolfsberg konnte sich gerade noch aus ihrem Fahrzeug retten – doch was war passiert?
Triebfahrzeugführer konnte Zug rechtzeitig stoppen
Um 11 Uhr fuhr die Frau im Stadtgebiet von Wolfsberg stadteinwärts. Wegen eines Staus musste sie ihr Fahrzeug mitten auf den Gleisen eines Bahnübergangs zum Stehen bringen. Kurz darauf schlossen sich die Schranken. Die 57-Jährige verließ sofort ihr Auto und brachte sich neben den Gleisen in Sicherheit.
Ein aus südlicher Richtung herannahender Zug konnte vom Triebfahrzeugführer rechtzeitig gestoppt werden – etwa 30 Meter vor dem auf den Gleisen stehenden Auto. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Die Frau wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung der körperlichen Sicherheit von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.