Fahrzeug auf Gleisen: Zug stoppt rechtzeitig

Triebfahrzeugführer konnte Zug rechtzeitig stoppen

Um 11 Uhr fuhr die Frau im Stadtgebiet von Wolfsberg stadteinwärts. Wegen eines Staus musste sie ihr Fahrzeug mitten auf den Gleisen eines Bahnübergangs zum Stehen bringen. Kurz darauf schlossen sich die Schranken. Die 57-Jährige verließ sofort ihr Auto und brachte sich neben den Gleisen in Sicherheit.