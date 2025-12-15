Erneut Risiko-Wolf in Bezirk Hermagor erschossen

Besonders Naturschützer schreien bei Wolfabschüssen auf. Mittlerweile wurden mit dem Wolf am Samstag schon dreizehn in Kärnten erlegt. Wie Sie sich richtig bei einer Begegnung mit einem Wolf verhalten und warum die Tiere für Menschen normalerweise ungefährlich sind, erklärt die „Krone“ und der Naturschutzbund hier.