Erneut Risiko-Wolf in Bezirk Hermagor erschossen

Am Samstag wurde erneut ein Wolf in Hermagor erschossen. Der Wolf hat sich zu dem Zeitpunkt in der Nähe von bewohnten Gebieten aufgehalten. Der Abschuss wurde dem Land noch am selben Tag gemeldet.
Erneut wurde am Samstag, dem 13.12. im Bezirk Hermagor ein Wolf abgeschossen. Bereits Anfang Dezember wurde dort ein Risikowolf erlegt.
„Der Abschuss erfolgte gemäß Kärntner Risikowolfsverordnung innerhalb eines 200m-Radius zu bewohnten Gebäuden und eines Zehn-Kilometer-Radius vom Ort der letzten Vergrämung“, so der Landespressedienst.
Entnahmefreigabe erloschen
Bis auf Weiteres dürfen in diesem Gebiet keine weiteren Wölfe mehr erschossen werden. Darüber wurden die Jagdberechtigten informiert. Auch ein Gutachten durch einen Amtssachverständigen wurde durchgeführt.
Besonders Naturschützer schreien bei Wolfabschüssen auf. Mittlerweile wurden mit dem Wolf am Samstag schon dreizehn in Kärnten erlegt. Wie Sie sich richtig bei einer Begegnung mit einem Wolf verhalten und warum die Tiere für Menschen normalerweise ungefährlich sind, erklärt die „Krone“ und der Naturschutzbund hier.
