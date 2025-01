Slalom der Damen in Courchevel ab 17 Uhr LIVE

Ein letztes Mal vor den nächste Woche beginnenden Weltmeisterschaften in Saalbach kann die alpine Ski-Elite der Frauen heute Empfehlungen in eigener Sache für eine Nominierung für die Titelkämpfe abgeben. Mit dem unter Flutlicht in Courchevel gefahrenen Slalom (17/20 Uhr) sollte in allen Lagern Klarheit reinkommen, wer am 14. Februar um WM-Medaillen fahren wird. Das Rennen in Frankreich bietet zudem durch das Comeback von Mikaela Shiffrin Spannung.