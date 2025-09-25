Prüfung von Vorwürfen gegen Chef dauert zu lange

Defekte Heizung entzündet sich in Wohnhaus
Kam zu Überhitzung
Ferdinand Hochleitner ist seit Oktober 2024 Chef des gemeinnützigen Salzburger Wohnbauriesen Gswb. Schon sein Start verlief holprig, nun werden gegen den Manager schwere Vorwürfe erhoben. Bis Dezember sollen die Anschuldigungen überprüft werden. Manchen geht das jedoch zu langsam.
Sorgfaltslosigkeit bei Überweisungen, wohl in Millionenhöhe, und Direktvergabe von Aufträgen samt Einholung von Scheinangeboten. Die Vorwürfe gegen Ferdinand Hochleitner wiegen schwer: Seit 1. Oktober 2024 ist der Chef des gemeinnützigen Salzburger Wohnbauriesen Gswb im Amt. Hochleitner sollte eigentlich Ruhe in die Gesellschaft bringen, schon sein Start war rumpelig.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.