Prüfung von Vorwürfen gegen Chef dauert zu lange

Sorgfaltslosigkeit bei Überweisungen, wohl in Millionenhöhe, und Direktvergabe von Aufträgen samt Einholung von Scheinangeboten. Die Vorwürfe gegen Ferdinand Hochleitner wiegen schwer: Seit 1. Oktober 2024 ist der Chef des gemeinnützigen Salzburger Wohnbauriesen Gswb im Amt. Hochleitner sollte eigentlich Ruhe in die Gesellschaft bringen, schon sein Start war rumpelig.