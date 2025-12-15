Salzburger Hospiz bekommt neuen Standort

„Lindern, wo heilen nicht mehr möglich ist“ – unter diesem Motto begleiten die Barmherzigen Brüder Salzburg seit 2014 unheilbar erkrankte und sterbende Menschen im Raphael Hospiz Salzburg in Salzburg-Morzg. Dort stehen derzeit zehn Plätze für die stationäre Versorgung zur Verfügung – doch diese reichen seit Jahren nicht mehr aus.
„Wir sehen anhand von Nachfragen und Wartezeiten, dass wir mit den derzeitigen zehn Betten nicht auskommen. 2024 hatten wir insgesamt 426 Anfragen, 254 auf der Warteliste und 93 Personen konnten aufgenommen werden, erklärt Direktor Arno Buchacher, Gesamtleiter der Barmherzigen Brüder Salzburg. „Im Rahmen der Bedarfsplanung haben wir uns daher auf die Suche nach einem neuen Standort gemacht.“
Neuer Standort in Salzburg-Riedenburg
Gefunden wurde dieser nun im ehemaligen Herz-Jesu-Heim der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul in der Hübnergasse im Salzburger Stadtteil Riedenburg. Fast 150 Jahre lang betreuten die Schwestern dort alte und kranke Menschen, ehe das Pflegeheim im Juni 2023 geschlossen wurde. „Es freut uns sehr, dass wir am Areal des Herz-Jesu-Heims die lange Tradition der Pflege von kranken Menschen weiterhin ermöglichen können. Das geplante Kompetenzzentrum für Hospiz- und Palliativversorgung passt wunderbar zu diesem Standort,“ ergänzt Visitatorin Schwester Katharina Laner. „Es passt daher perfekt, wenn wir für die Erweiterung des Raphael Hospizes Salzburg kooperieren. Dazu sind wir bereits auch in enger Abstimmung mit dem Land Salzburg“, beschreibt Buchacher die aktuelle Situation.
Im bestehenden Gebäude an der Hübnergasse 7 sollen künftig zehn Betten für Hospizbewohner bereitstehen. Weitere sechs Plätze entstehen in einem angrenzenden, neu zu errichtenden Bau. Die Fertigstellung ist für 2028 vorgesehen.
