Salzburger Hospiz bekommt neuen Standort

Neuer Standort in Salzburg-Riedenburg

Gefunden wurde dieser nun im ehemaligen Herz-Jesu-Heim der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul in der Hübnergasse im Salzburger Stadtteil Riedenburg. Fast 150 Jahre lang betreuten die Schwestern dort alte und kranke Menschen, ehe das Pflegeheim im Juni 2023 geschlossen wurde. „Es freut uns sehr, dass wir am Areal des Herz-Jesu-Heims die lange Tradition der Pflege von kranken Menschen weiterhin ermöglichen können. Das geplante Kompetenzzentrum für Hospiz- und Palliativversorgung passt wunderbar zu diesem Standort,“ ergänzt Visitatorin Schwester Katharina Laner. „Es passt daher perfekt, wenn wir für die Erweiterung des Raphael Hospizes Salzburg kooperieren. Dazu sind wir bereits auch in enger Abstimmung mit dem Land Salzburg“, beschreibt Buchacher die aktuelle Situation.