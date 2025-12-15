Bürgermeisterin: „Wir arbeiten alle gut zusammen“

Finanziell sei die Marktgemeinde gut aufgestellt. „Wir haben Rücklagen und waren in der Vergangenheit bei Schulden sehr konservativ unterwegs.“ Dabei wurde in den vergangenen Jahren kräftig investiert: Die Feuerwache und ein Kindergarten sind neu, die Volksschule wurde aufgestockt. Im kommenden Jahr folgt eine neue Nachmittagsbetreuung in Irrsdorf, 2027 ein neuer Recyclinghof. „Wir sind eine der am stärksten wachsenden Gemeinden“, weiß die Bürgermeisterin und tritt beim Zuzug auf die Bremse.