Kastenberger: „Ich liebe den Volleyball-Sport!“

Sie spielt nicht nur Volleyball, sondern sie lebt es auch: Die Rede ist von Sarah Kastenberger. Die 25-jährige Außenangreiferin schlägt erst die zweite Saison bei Salzburgs Bundesliga-Damen auf, zählt dort aber schon längst zu den Führungsspielerinnen. „Wenn das Team nervös ist, bleibt sie ruhig“, adelte Trainerin Ingrida Schweiger die Niederösterreicherin, die ohne ihren Lieblingssport nicht leben könnte.