PSVBG-Außenangreiferin

Kastenberger: „Ich liebe den Volleyball-Sport!“

Salzburg
15.12.2025 14:11
Auch im Urlaub kann Sarah Kastenberger den Volleyball-Sport nicht lassen.
Auch im Urlaub kann Sarah Kastenberger den Volleyball-Sport nicht lassen.

Sarah Kastenberger ist eine der wichtigsten Puzzleteile bei Salzburgs Bundesliga-Volleyballerinnen. Die 25-jährige Niederösterreicherin ist wahrlich in den Sport verliebt. Auch die Freizeit wird von zahlreichen Aufschlägen geprägt. Die „Krone“ hat sich mit der Außenangreiferin unterhalten. 

Sie spielt nicht nur Volleyball, sondern sie lebt es auch: Die Rede ist von Sarah Kastenberger. Die 25-jährige Außenangreiferin schlägt erst die zweite Saison bei Salzburgs Bundesliga-Damen auf, zählt dort aber schon längst zu den Führungsspielerinnen. „Wenn das Team nervös ist, bleibt sie ruhig“, adelte Trainerin Ingrida Schweiger die Niederösterreicherin, die ohne ihren Lieblingssport nicht leben könnte.

Dass ich bei einem anderen Bundesliga-Klub spiele als bei meinem Heimatklub, ist schon einmal ein erreichtes Ziel.

Sarah KASTENBERGER, Bundesliga-Volleyballerin

Kastenberger in Volleyballsport verliebt
„Ich spiele seit 13 Jahren Volleyball. Ich liebe diesen Sport und die Weiterentwicklung als Team“, schwärmte Kastenberger, die bei einem Personal-Coach Extraschichten schiebt und im Sommer auch auf Sand performt.

Der Gaisberg ist für Sarah Kastenberger ein echter Kraftort.
Der Gaisberg ist für Sarah Kastenberger ein echter Kraftort.

Ihre großen Ziele? „Dass ich bei einem anderen Bundesliga-Klub spiele als bei meinem Heimatklub (Purgstall, Anm.), ist schon einmal ein erreichtes Ziel.“

Lehrerin hofft auf Staatsmeisterschafrts-Medaille
Im Beachvolleyball hätte ich gerne eine Medaille bei den Staatsmeisterschaften“, so die Sport- und Mathematiklehrerin. Nach der Spielerinnen-Laufbahn wäre ein Traineramt denkbar.

