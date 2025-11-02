Kriegsgefangene aus Nordkorea fürchten Heimat

Nordkorea ist einer der wichtigsten Unterstützer Moskaus beim russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Nach Erkenntnissen südkoreanischer und westlicher Geheimdienste hatte Pjöngjang im vergangenen Jahr mehr als 10.000 Soldaten nach Russland entsandt, die vor allem in der von der Ukraine bedrängten Grenzregion Kursk eingesetzt wurden. Einige von ihnen gerieten in ukrainische Kriegsgefangenschaft. Nordkorea bestätigte im April erstmals, Soldaten nach Russland geschickt zu haben. Nach Angaben des südkoreanischen Geheimdienstes wurden rund 2000 von ihnen in dem Krieg getötet.