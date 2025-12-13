Vorteilswelt
Conticup-Auftakt

ÖSV-Adler will seine Chance in Ruka nutzen

Vorarlberg
13.12.2025 06:00
Niklas Bachlinger ist guter Dinge für den Auftakt des Continental-Cups im finnischen Ruka.
Niklas Bachlinger ist guter Dinge für den Auftakt des Continental-Cups im finnischen Ruka.(Bild: zVg)

Wenn heute im finnischen Ruka der Continental-Cup in die neue Saison startet, steht für Ländle-Adler Niklas Bachlinger schon einiges auf dem Spiel. Denn der Schoppernauer hat Höheres im Visier – mit den richtigen Resultaten in Ruka winkt Bachlinger ein Ticket für die kommenden Springen im Weltcup.

Beim gestrigen Training in Ruka, das mit konstant guten Bedingungen aufwarten kann, ließ sich der 23-Jährige, der vor drei Wochen beim Training in Bischofshofen gestürzt war, sich dabei aber nur eine kleine Blessur im linken Knie zugezogen hatte, noch nicht in die Karten blicken. Mit 122,5 Metern blieb Bachlinger weit hinter Trainingssieger Junshiro Kobayashi (Jap/142,5) und auch seinen ÖSV-Teamkollegen, mit denen er um den Weltcup-Platz kämpft.

Genau analysiert
Für das begehrte Ticket für die nächsten Springen muss er aber in Ruka auch bester Springer der drei besten Nationen sein, das sind neben Österreich wohl Japan und Polen. „Es hätte besser laufen können, bei der Anfahrt und beim Absprung hatte ich Probleme“, sagt Bachlinger, „aber das war zum Glück nur Training, die Sprünge haben wir uns auf Video noch genau angeschaut. Für die Springen heute und morgen bin ich jedenfalls guter Dinge!“

