ÖSV-Adler will seine Chance in Ruka nutzen

Genau analysiert

Für das begehrte Ticket für die nächsten Springen muss er aber in Ruka auch bester Springer der drei besten Nationen sein, das sind neben Österreich wohl Japan und Polen. „Es hätte besser laufen können, bei der Anfahrt und beim Absprung hatte ich Probleme“, sagt Bachlinger, „aber das war zum Glück nur Training, die Sprünge haben wir uns auf Video noch genau angeschaut. Für die Springen heute und morgen bin ich jedenfalls guter Dinge!“