Bachlinger ist bereit für das Duell im Adlerhorst

Österreich war in der vorigen Saison die überragende Skispringernation. Klar, dass der Kampf um die Tickets für die neue Saison beinhart wird. Wer neben den fünf Fix-Gesetzten und Juniorenweltmeister Stefan Embacher beim Weltcupauftakt in Lillehammer mit dabei ist, entscheidet sich im Conticup. Mit in der Verlosung sind neben einem Olympiasieger auch zwei Doppel-Juniorenweltmeister.
„Dieser Quotenplatz ist das, was jeder will, der keinen fixen Platz im Weltcupteam hat“, lässt Niklas Bachlinger keinen Zweifel aufkommen, wie wichtig die nächsten Wettkämpfe im Rahmen des Conticups werden. An diesem Wochenende stehen zwei Springen in Hinterzarten auf dem Programm, am 18. und 19. Oktober wartet das Doppel in Klingenthal. „Die drei besten Nationen bei diesen Springen erhalten einen zusätzlichen Startplatz für den Weltcupauftakt in Lillehammer im November“, erklärt der Schoppernauer, der in der laufenden Saison im Grand Prix für Furore sorgte und sensationell die Gesamtwertung anführt.
Harter Kampf nach Knieverletzung
Ein Erfolg, der ihm für die anstehende Jagd aufs Weltcupticket Selbstvertrauen bringt, das er in Anbetracht der ÖSV-internen Konkurrenz allerdings auch gut gebrauchen kann. Denn seine Kontrahenten sind alles andere als „No-Names“. So muss etwa auch der Salzburger Daniel Huber nach seiner Knieverletzung den Umweg über den Conticup gehen, um zurück ins Weltcupteam zu kommen. Und das, obwohl der 32-Jährige aus Seekirchen neben neun Siegen im Weltcup und zwei WM-Medaillen auch noch olympisches Gold mit dem ÖSV-Team im Jahr 2022 holen konnte.
Routinier und Jungspund
Dazu kommt mit dem 32-jährigen Tiroler Routinier Clemens Aigner ein Athlet, der ebenfalls schon einen Weltcupsieg mit dem Team landen konnte und dessen 22-jähriger Landsmann Jonas Schuster, der wie Bachlinger zweifacher Juniorenweltmeister ist.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.