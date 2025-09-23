Vorteilswelt
Kampf ums Ticket

Bachlinger ist bereit für das Duell im Adlerhorst

Vorarlberg
23.09.2025 18:25
Niklas Bachlinger führt im Grand Prix, jetzt geht sein Fokus aber auf den Conticup.
Niklas Bachlinger führt im Grand Prix, jetzt geht sein Fokus aber auf den Conticup.

Österreich war in der vorigen Saison die überragende Skispringernation. Klar, dass der Kampf um die Tickets für die neue Saison beinhart wird. Wer neben den fünf Fix-Gesetzten und Juniorenweltmeister Stefan Embacher beim Weltcupauftakt in Lillehammer mit dabei ist, entscheidet sich im Conticup. Mit in der Verlosung sind neben einem Olympiasieger auch zwei Doppel-Juniorenweltmeister.

„Dieser Quotenplatz ist das, was jeder will, der keinen fixen Platz im Weltcupteam hat“, lässt Niklas Bachlinger keinen Zweifel aufkommen, wie wichtig die nächsten Wettkämpfe im Rahmen des Conticups werden. An diesem Wochenende stehen zwei Springen in Hinterzarten auf dem Programm, am 18. und 19. Oktober wartet das Doppel in Klingenthal. „Die drei besten Nationen bei diesen Springen erhalten einen zusätzlichen Startplatz für den Weltcupauftakt in Lillehammer im November“, erklärt der Schoppernauer, der in der laufenden Saison im Grand Prix für Furore sorgte und sensationell die Gesamtwertung anführt.

Harter Kampf nach Knieverletzung
Ein Erfolg, der ihm für die anstehende Jagd aufs Weltcupticket Selbstvertrauen bringt, das er in Anbetracht der ÖSV-internen Konkurrenz allerdings auch gut gebrauchen kann. Denn seine Kontrahenten sind alles andere als „No-Names“. So muss etwa auch der Salzburger Daniel Huber nach seiner Knieverletzung den Umweg über den Conticup gehen, um zurück ins Weltcupteam zu kommen. Und das, obwohl der 32-Jährige aus Seekirchen neben neun Siegen im Weltcup und zwei WM-Medaillen auch noch olympisches Gold mit dem ÖSV-Team im Jahr 2022 holen konnte.

2022 durfte Daniel Huber über Olympiagold in Peking jubeln.
2022 durfte Daniel Huber über Olympiagold in Peking jubeln.
Jonas Schuster holte sich 2022 und 2023 die Junioren-WM-Titel mit dem Team, zudem 2023 Silber im ...
Jonas Schuster holte sich 2022 und 2023 die Junioren-WM-Titel mit dem Team, zudem 2023 Silber im Einzel.

Routinier und Jungspund 
Dazu kommt mit dem 32-jährigen Tiroler Routinier Clemens Aigner ein Athlet, der ebenfalls schon einen Weltcupsieg mit dem Team landen konnte und dessen 22-jähriger Landsmann Jonas Schuster, der wie Bachlinger zweifacher Juniorenweltmeister ist. 

Porträt von Peter Weihs
Peter Weihs
Vorarlberg
Kampf ums Ticket
Bachlinger ist bereit für das Duell im Adlerhorst
Aus dem Gerichtssaal
Haben Carabinieri die 30.000 Euro konfisziert?
Auf Abwegen
Klein-Laster landet nach Kollision im Garten
Zu wenig Tempo
Grüne drängen auf Plan für Rheinbrücke nach Au
Hilfe aus OÖ
Scherrer ist bei den Übersee-Weltcups mit dabei
