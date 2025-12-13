Vorteilswelt
Christopher Lang bäckt

„Ein Tag ohne Mehlspeise ist ein verlorener Tag!“

Burgenland
13.12.2025 09:00
Christopher Lang bäckt aus Leidenschaft. Seine Tipps gibt er jetzt in einem Buch weiter.
Christopher Lang bäckt aus Leidenschaft. Seine Tipps gibt er jetzt in einem Buch weiter.

Christopher Lang aus Strebersdorf ist einer, den man getrost „Bäcker aus Leidenschaft“ nennen kann. Jetzt hat er ein Buch auf den Markt gebracht. 

Bereits in ganz jungen Jahren liebte er es zu backen. War die Familie am Christkindlmarkt in Wien, zog es Christopher prinzipiell in die Christkindlbackstube.

Sein Berufsweg war also fast klar: Doppellehre als Konditor und Bäcker. Es folgten die Berufsreifeprüfung sowie beide Meisterprüfungen, die er mit Auszeichnung an der Meisterschule in Wels absolvierte. Danach zog es ihn nach Deutschland zur renommierten Akademie in Weinheim, wo er sich 2016 zum geprüften Brot-Sommelier weiterbildete.

„Damals war ich der einzige Brot-Sommelier in der Gegend, heute gibt es mehrere“, weiß Christopher Lang.

Brot soll Genuss sein. Ganz ohne E-Nummern und künstliche Zusatzstoffe.
Brot soll Genuss sein. Ganz ohne E-Nummern und künstliche Zusatzstoffe.(Bild: Christopher Lang/ zvg)

Der schönste Beruf der Welt
Der Burgenländer ist mittlerweile auf der ganzen Welt zu Hause – denn er berät Bäckereien in Europa, Asien und sogar auf den Bahamas – bei Rezeptentwicklung, Qualitätsverbesserung und Sortimentsaufbau. Sein Ziel: ehrliches Brot mit Persönlichkeit in bester Qualität. Dafür steht er gerne auch immer wieder selbst in der Backstube.

„Ich habe den schönsten Beruf der Welt“, ist er überzeugt. „Und ja, ich würde ihn wieder wählen. Denn eigentlich ist backen, egal ob etwas Süßes oder Brot mein Hobby. Ein Tag ohne Mehlspeis ist ein verlorener Tag!“ Für ihn ist es wichtig, mit hochwertigen, saisonalen und regionalen Lebensmitteln zu arbeiten. „Man kann mit wenigen Zutaten herrliche Lebensmittel zaubern“, so Lang. Ganz ohne künstliche Backmittel oder E-Nummern – stattdessen mit echtem Sauerteig, Zeit und Handwerk.

Für Christopher ist Brot nicht nur ein Lebensmittel, sondern Ausdruck von Kultur, Bodenständigkeit und Genuss. Sein Wissen hat er jetzt in einem Buch verewigt. „Gebackene Erinnerungen“ heißt es. Seine Erfahrungen, etliche Rezepte und vor allem viel Liebe zum Backwerk sind hineingeflossen. Mehr unter christophersbackstube.at und christopherlang.at

