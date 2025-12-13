„Ein Tag ohne Mehlspeise ist ein verlorener Tag!“

„Ich habe den schönsten Beruf der Welt“, ist er überzeugt. „Und ja, ich würde ihn wieder wählen. Denn eigentlich ist backen, egal ob etwas Süßes oder Brot mein Hobby. Ein Tag ohne Mehlspeis ist ein verlorener Tag!“ Für ihn ist es wichtig, mit hochwertigen, saisonalen und regionalen Lebensmitteln zu arbeiten. „Man kann mit wenigen Zutaten herrliche Lebensmittel zaubern“, so Lang. Ganz ohne künstliche Backmittel oder E-Nummern – stattdessen mit echtem Sauerteig, Zeit und Handwerk.