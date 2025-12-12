Mattersburg muss bei Prestige-Projekt sparen

Kein Architektenwettbewerb für kleineres Amtshaus

Die Bürgerinitiative Lebenswertes Mattersburg wittert einen „Schildbürgerstreich“ und warnt weiter vor Steuergeldverschwendung. Alexander Dworschak, der Sprecher der Bürgerinitiative: „Wieso braucht es für ein kleineres Rathaus keinen Architektenwettbewerb, keine neuerliche Ausschreibung? Welche Vereinbarung hat die Stadt mit dem Bauträger und Grundstückseigentümer BWSG? Und wie geht es weiter mit dem Pucher-Areal?“

Bürgermeisterin Claudia Schlager (SPÖ) begründet gegenüber der „Krone“ die Veränderung im Vorgehen mit dem im Landtag abgelehnten Gemeindepaket: „Zu Beginn des Wettbewerbs war nicht absehbar, dass die ÖVP das Gemeindepaket ablehnt. Durch dieses Nein fehlen uns wichtige Mittel.“ Vizebürgermeister Thomas Nikles (SPÖ) präzisiert dazu: „Wir wussten nicht, dass wir so wenig Geld vom Bund bekommen würden. Uns fehlen 2 Millionen Euro.“ Das Gemeindepaket mit Verkauf des Müllverbandes sollte demnach das fehlende Geld auch für Mattersburg kompensieren.