Eltern zahlen Mittagessen für ihre Kinder nicht

Zwei Mahnungen und dann kommt der Anwaltsbrief

Eltern werden zwei Mal gemahnt, danach übernimmt ein Anwalt. Ein Großteil der Rückstände sei inzwischen hereingebracht worden, heißt es. Der Aufwand dahinter jedoch beträchtlich. Neu ist heuer auch das Abrechnungssystem in der Stadt. Mit der Umstellung auf die Ganztagesschule und der Neuregelung der Nachmittagsbetreuung in der Mittelschule gibt es keine Essensbons mehr. Bezahlt wird nicht mehr im Voraus, sondern per Erlagschein. Unverständnis herrscht im Rathaus auch darüber, dass viele Eltern mit geringem Einkommen die Landesförderung für das Mittagessen nicht in Anspruch nehmen, obwohl sie ihnen zustehen würde. „Das würde vieles erleichtern“, heißt es kopfschüttelnd. Politisch will Bürgermeister Georg Rosner jetzt Konsequenzen.