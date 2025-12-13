Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

100.000 Euro offen!

Eltern zahlen Mittagessen für ihre Kinder nicht

Burgenland
13.12.2025 06:00
Unverständnis im Rathaus: Immer mehr Eltern in Oberwart bezahlen die Essensbeiträge für ihre ...
Unverständnis im Rathaus: Immer mehr Eltern in Oberwart bezahlen die Essensbeiträge für ihre Kinder nicht.(Bild: P. Huber)

Trotz Gratis-Kindergarten und Förderungen des Landes, bleiben Essensbeiträge in Kindergärten und Schulen in Oberwart immer öfter unbezahlt. Der Stadt entgeht dadurch viel Geld. Zwischen sozialer Not, fehlender Zahlungsmoral und moralischen Grenzen sucht die Stadtgemeinde jetzt nach Lösungen.

0 Kommentare

In Oberwart wächst ein Problem, das weit über einen Verwaltungsakt hinausgeht. Immer mehr Eltern bezahlen die Beiträge für das Mittagessen in Kindergärten und Schulen nicht. Allein heuer haben sich so bereits mehr als 100.000 Euro an offenen Forderungen angesammelt. Geld, das der Stadt fehlt. Oft gehe es um soziale Härtefälle, heißt es aus dem Rathaus. Aber eben nicht immer. Auch die Zahlungsmoral spiele eine Rolle.

Land unterstützt mit Förderungen
Dabei werde den Eltern viel abgenommen: Der Kindergarten ist gratis, beim Mittagessen versucht man die Preise niedrig zu halten. Unterstützung gebe es reichlich. Dennoch habe man heuer einen deutlichen Anstieg an säumigen Zahlungen bemerkt. „So drastisch war es noch nie“, ist aus der Amtsstube zu hören. Das Vorgehen der Stadt ist klar geregelt.

Zwei Mahnungen und dann kommt der Anwaltsbrief
Eltern werden zwei Mal gemahnt, danach übernimmt ein Anwalt. Ein Großteil der Rückstände sei inzwischen hereingebracht worden, heißt es. Der Aufwand dahinter jedoch beträchtlich. Neu ist heuer auch das Abrechnungssystem in der Stadt. Mit der Umstellung auf die Ganztagesschule und der Neuregelung der Nachmittagsbetreuung in der Mittelschule gibt es keine Essensbons mehr. Bezahlt wird nicht mehr im Voraus, sondern per Erlagschein. Unverständnis herrscht im Rathaus auch darüber, dass viele Eltern mit geringem Einkommen die Landesförderung für das Mittagessen nicht in Anspruch nehmen, obwohl sie ihnen zustehen würde. „Das würde vieles erleichtern“, heißt es kopfschüttelnd. Politisch will Bürgermeister Georg Rosner jetzt Konsequenzen.

Küche Burgenland soll Essen mit Eltern verrechnen
Seine Forderung: Die Küche Burgenland soll das Mittagessen künftig direkt mit den Eltern verrechnen. Dort heißt es, dass eine Bestell-App geplant sei. Ob die Verrechnung damit tatsächlich nicht mehr über die Gemeinden läuft, sei allerdings noch offen. Und schließlich bleibt die heikelste Frage: Was tun, wenn Eltern trotz mehrfacher Aufforderung nicht zahlen? Gibt man Kindern dann kein Mittagessen mehr? „Moralisch kaum umsetzbar“, sagt Bürgermeister Rosner. 

Porträt von Carina Fenz
Carina Fenz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
1° / 2°
Symbol Nebel
Güssing
-1° / 3°
Symbol Nebel
Mattersburg
-0° / 2°
Symbol Nebel
Neusiedl am See
2° / 2°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
-2° / 2°
Symbol Nebel

krone.tv

Greenpeace-Aktion
Aktivisten färben Platz um Triumphbogen orange ein
Atmosphärischer Fluss
Schwere Überschwemmungen in den USA und Kanada
Smog in Bosnien
Luftverschmutzung sorgt für Flugchaos in Sarajevo
Video zeigt Aufprall
Flugzeug kracht auf Autobahn auf fahrendes Auto
Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
150.403 mal gelesen
Salzburg
Ötzi-Tochter schnappt Naschenweng TV-Job weg
137.044 mal gelesen
Krone Plus Logo
Gegenüber der „Krone“ hatte Lisa-Marie Friedle bereits angekündigt, sich „nicht auf ein Format ...
Tirol
15 Monate bedingt für Benko, Gattin freigesprochen
132.364 mal gelesen
Freispruch für Nathalie Benko, der gefallene Immobilienjongleur selbst bekam weitere 15 Monate ...
Mehr Burgenland
Wien, NÖ & Burgenland
Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
Hitzige Debatte
Mattersburg muss bei Prestige-Projekt sparen
Nach abruptem Rückzug
Wer Norbert Hofer als Klubchef nachfolgen könnte
Neue Ausrichtung
Künftig weniger Soldaten an Österreichs Grenzen
Akademie d. Wirtschaft
Eine Schule feierte ihren runden Geburtstag
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf