Astronomen fotografieren in Chile „Rote Kobolde“

Das Foto der sogenannten Roten Kobolde wurde von der Plattform des 3,6-Meter-Teleskops (Bild unten) der ESO aus geschossen. Wegen seiner Lage in großer Höhe - das La-Silla-Observatorium befindet sich in 2400 Metern Seehöhe - sowie dem Fehlen von Lichtverschmutzung ist es ein perfekter Ort, um solche Phänomene beobachten zu können. Die roten Blitze spielen sich nicht nur in viel größeren Höhen ab als gewöhnliche weiße Blitze, sie haben auch viel niedrigere Temperaturen und sind in der Regel deutlich schwächer. Weshalb ihr Leuchten auch sehr schwer zu beobachten ist.