Neureuther-Ansage: „Liebe Kritiker da draußen …“

Ex-Skirennläufer und ARD-Experte Felix Neureuther hat sich vor der Leistung von Lindsey Vonn verneigt und eine Botschaft an ihre Kritiker gerichtet. Nach dem Sieg der US-Amerikanerin erklärt der Deutsche zudem: „Halleluja, Lindsey Vonn, du bist eine Göttin!“
„Das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn, das ist wie früher bei ihr – wahrscheinlich noch besser. 41 Jahre“, zeigte sich ARD-Experte Neureuther nach der Fahrt von Vonn in der Abfahrt von St. Moritz fassungslos und ergänzte schließlich: „Bitte liebe Leute! Es ist unfassbar. Lindsey Vonn, welcome back. Alter Schwede. Halleluja, Lindsey Vonn, du bist eine Göttin.“
Mit einer sensationellen Fahrt deklassierte Vonn am Freitag die gesamte Konkurrenz und deutete schließlich sogar noch an, Luft nach oben zu haben.
Grüße an alle Kritiker
Schließlich tanzte die US-Amerikanerin bei Neureuther zum Interview an und wurde vom Deutschen mit den Worten „ich bin ehrlich gesagt ein bisschen sprachlos“, empfangen.
Was sie ihren Kritikern gerne ausrichten würde, wurde Vonn schließlich gefragt und antwortete prompt: „Hallo, schönen Gruß, schaut gut auf den ersten Platz. Das motiviert mich, vielen Dank für die Motivation, das hat mir geholfen.“
Auch Neureuther stieg schließlich auf das Thema ein und richtete selbst einige Worte an alle Kritiker der US-Amerikanerin: „Liebe Kritiker da draußen, die gesagt haben, die Frau ist verrückt. Was macht die? Vollschuss und so weiter. Hier habt ihr eure Antwort. So schauts nämlich aus.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.