Neureuther-Ansage: „Liebe Kritiker da draußen …“

Auch Neureuther stieg schließlich auf das Thema ein und richtete selbst einige Worte an alle Kritiker der US-Amerikanerin: „Liebe Kritiker da draußen, die gesagt haben, die Frau ist verrückt. Was macht die? Vollschuss und so weiter. Hier habt ihr eure Antwort. So schauts nämlich aus.“