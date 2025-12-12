Vorteilswelt
„Halleluja, Lindsey“

Neureuther-Ansage: „Liebe Kritiker da draußen …“

Ski Alpin
12.12.2025 15:37
Felix Neureuther hat sich vor der „wahnsinnigen Leistung“ von Lindsey Vonn verneigt.
Felix Neureuther hat sich vor der „wahnsinnigen Leistung“ von Lindsey Vonn verneigt.(Bild: krone.at/sport)

Ex-Skirennläufer und ARD-Experte Felix Neureuther hat sich vor der Leistung von Lindsey Vonn verneigt und eine Botschaft an ihre Kritiker gerichtet. Nach dem Sieg der US-Amerikanerin erklärt der Deutsche zudem: „Halleluja, Lindsey Vonn, du bist eine Göttin!“

„Das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn, das ist wie früher bei ihr – wahrscheinlich noch besser. 41 Jahre“, zeigte sich ARD-Experte Neureuther nach der Fahrt von Vonn in der Abfahrt von St. Moritz fassungslos und ergänzte schließlich: „Bitte liebe Leute! Es ist unfassbar. Lindsey Vonn, welcome back. Alter Schwede. Halleluja, Lindsey Vonn, du bist eine Göttin.“ 

Mit einer sensationellen Fahrt deklassierte Vonn am Freitag die gesamte Konkurrenz und deutete schließlich sogar noch an, Luft nach oben zu haben.

Grüße an alle Kritiker
Schließlich tanzte die US-Amerikanerin bei Neureuther zum Interview an und wurde vom Deutschen mit den Worten „ich bin ehrlich gesagt ein bisschen sprachlos“, empfangen.

Was sie ihren Kritikern gerne ausrichten würde, wurde Vonn schließlich gefragt und antwortete prompt: „Hallo, schönen Gruß, schaut gut auf den ersten Platz. Das motiviert mich, vielen Dank für die Motivation, das hat mir geholfen.“

Auch Neureuther stieg schließlich auf das Thema ein und richtete selbst einige Worte an alle Kritiker der US-Amerikanerin: „Liebe Kritiker da draußen, die gesagt haben, die Frau ist verrückt. Was macht die? Vollschuss und so weiter. Hier habt ihr eure Antwort. So schauts nämlich aus.“ 

