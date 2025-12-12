Erste Vogelgrippe-Fälle in Vorarlberg gemeldet

Eine Übertragung auf Menschen ist äußerst selten und setzt direkten Kontakt mit erkrankten oder toten Tieren voraus. Die Viren befinden sich im Speichel, Blut, Schleim und Kot von infizierten oder toten Tieren sowie in Staubteilchen der Umgebung und der Luft. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch ist nicht bekannt. Im Alltag – etwa beim Vorbeigehen an einem toten Vogel oder bei Konsum von gekochtem oder durchgegartem Geflügelfleisch – besteht kein Infektionsrisiko.