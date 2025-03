Krebs-Nebenwirkungen: Sorge um König Charles!

Charles inzwischen wieder in seinem Anwesen

An welchen Nebenwirkungen Charles litt, teilte der Palast nicht mit. Der König ist laut der Mitteilung inzwischen wieder in seinem Londoner Anwesen Clarence House. Der König befinde sich in „guter Verfassung“ und arbeite weiterhin an Staatspapieren und tätige bereits wieder Anrufe von seinem Arbeitszimmer aus.