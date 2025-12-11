Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lebensgefährlicher Weg

Boot kentert in Kroatien: Mindestens zwei Tote

Ausland
11.12.2025 16:04
Ein kroatischer Polizist bei den Ermittlungen
Ein kroatischer Polizist bei den Ermittlungen(Bild: AP/Nenad Opacak)

Auf dem Grenzfluss Save zwischen Bosnien-Herzegowina und Kroatien ist ein Boot mit Migranten gekentert. Mindestens zwei Menschen sind dabei ums Leben gekommen.

0 Kommentare

Davon, dass die EU-Asylpolitik eine Mitverantwortung für diese Schicksale trägt, gab sich Petar Rosandić, Obmann der SOS Balkanroute, am Donnerstag in einer Aussendung überzeugt: „Dieses Unglück zeigt erneut die ganze Tragik, die sich leider regelmäßig auf der Balkanroute abspielt. Zwischen Polizeigewalt auf der einen Seite und Schleppern auf der anderen sind die Menschen schutzlos eingeklemmt und haben in Zeiten der Irregularisierung jeglicher Migration kaum eine andere Wahl, als diese lebensgefährlichen Wege zu gehen.“

Bosnien-Herzegowina und Kroatien sind Teil der sogenannten Balkan-Route, auf der immer wieder ...
Bosnien-Herzegowina und Kroatien sind Teil der sogenannten Balkan-Route, auf der immer wieder Flüchtlinge aus südöstlicher Richtung nach Westeuropa streben.(Bild: AP/Nenad Opacak)

Wie kroatische Medien unter Berufung auf die Behörden berichteten, starb eines der Opfer am Unglücksort, das zweite später in einem kroatischen Krankenhaus. Die NGO SOS Balkanroute berichtete von drei Toten. Elf weitere Menschen habe Kroatiens Feuerwehr am Unglücksort nahe dem Ort Slavonski Brod retten können.

Lesen Sie auch:
Schock in Urlaubsort
Hassattacken auf migrantische Essenslieferanten
09.11.2024
4 Tote in Kroatien
Migranten auf Flucht vor Polizei verunglückt
16.05.2024

Vermeintlicher Schlepper musste sterben
Zu den Verunglückten, die nun in Krankenhäusern behandelt werden, gehöre auch ein Bürger Bosnien-Herzegowinas, den die Polizei verdächtigt, als Schlepper fungiert zu haben, wie Medien berichteten. Über die genaue Herkunft der Migranten gab es zunächst keine offiziellen Angaben.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf