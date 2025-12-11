Boot kentert in Kroatien: Mindestens zwei Tote

Davon, dass die EU-Asylpolitik eine Mitverantwortung für diese Schicksale trägt, gab sich Petar Rosandić, Obmann der SOS Balkanroute, am Donnerstag in einer Aussendung überzeugt: „Dieses Unglück zeigt erneut die ganze Tragik, die sich leider regelmäßig auf der Balkanroute abspielt. Zwischen Polizeigewalt auf der einen Seite und Schleppern auf der anderen sind die Menschen schutzlos eingeklemmt und haben in Zeiten der Irregularisierung jeglicher Migration kaum eine andere Wahl, als diese lebensgefährlichen Wege zu gehen.“