Mädchen auch gewürgt
Sexueller Missbrauch: Haft für 15-Jährigen in Bonn
Weil er ein siebenjähriges Mädchen sexuell missbraucht und anschließend bewusstlos gewürgt hat, ist ein 15-Jähriger in Bonn zu 3,5 Jahren Haft verurteilt worden. Der Jugendliche war wegen versuchten Mordes angeklagt, das Landgericht sah aber keine Tötungsabsicht.
Das Verfahren wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt. Bei den 3,5 Jahren Haft handelt es sich um eine Jugendstrafe. Der 15-Jährige und das Mädchen begegneten sich zufällig am 5. Mai auf der Straße. Die Siebenjährige war dem Burschen an diesem Tag aus Neugier mit einem Fahrrad nachgefahren. Dieser lockte die Siebenjährige daraufhin unter einem Vorwand in ein Waldstück und nahm sexuelle Handlungen an ihr vor.
Die Siebenjährige habe zunächst mitgemacht, aber dann nicht mehr wollen, sagte der Jugendliche. Daraufhin habe er trotzdem weitergemacht und sie anschließend bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt, hieß es. Das Kind sei später wieder zu sich gekommen. Der Angeklagte gestand den sexuellen Missbrauch im Prozess. Er bestritt jedoch, dass er das Mädchen töten wollte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.