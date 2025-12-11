Sexueller Missbrauch: Haft für 15-Jährigen in Bonn

Das Verfahren wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt. Bei den 3,5 Jahren Haft handelt es sich um eine Jugendstrafe. Der 15-Jährige und das Mädchen begegneten sich zufällig am 5. Mai auf der Straße. Die Siebenjährige war dem Burschen an diesem Tag aus Neugier mit einem Fahrrad nachgefahren. Dieser lockte die Siebenjährige daraufhin unter einem Vorwand in ein Waldstück und nahm sexuelle Handlungen an ihr vor.