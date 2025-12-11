Auf Befehl Trumps… | Sogar FPÖ-Nein

Auf Befehl Trumps… Österreich raus aus der EU – und zwar auf Befehl von Donald Trump? Sagen wir es mal so: Ein eher unrealistisches Szenario. Andererseits, bei all dem, was der aktuelle US-Präsident seinem Land und dem Rest der Welt innerhalb nicht einmal eines Jahres schon alles beschert hat – wer weiß? Trump hat bekanntlich in dieser Woche Österreich neben Italien, Ungarn und Polen als mögliches EU-Austrittsland genannt. Die Begeisterung hierzulande hält sich in äußerst engen Grenzen, im Bundeskanzleramt nimmt man die „Empfehlung“ aus Washington „zur Kenntnis“, weist Einmischungsversuche in innenpolitische Angelegenheiten aber gleichzeitig „auf das Schärfste“ zurück. Die USA seien nicht nur strategischer Partner, sondern auch Österreichs zweitwichtigster Handelspartner, heißt es aus dem Kanzleramt, ein funktionsfähiges transatlantisches Verhältnis sei also sowohl für die USA als auch für Österreich von größtem Interesse. Daher hält man fest: „Als souveräner Staat entscheidet Österreich selbst über seine Politik - getragen einzig vom Willen der Bevölkerung.“ Eine einigermaßen diplomatische Formulierung als Replik auf die Holzfällermethoden Trumps. Es geht aber auch direkter…