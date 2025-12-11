Zivilpolizisten gefragt: „Do you want Speed?“

Mit einer Vielzahl verschiedenster Drogen soll der erst 21-jährige und vorbestrafte Lehrling zwischen 2022 und 2024 mit großen Mengen gehandelt haben: fünf Kilo Cannabis, drei Kilo Speed, ein Kilo Kokain, Tausende Stück Ecstasy und auch weitere Drogen wie LSD. Bestellt hat er das Rauschgift im sogenannten „Darknet“ – einem versteckten Bereich des Internets. Geliefert wurde es zu einer Abholstation im deutschen Grenzort Freilassing. Dort holte er das Suchtgift selbst ab und brachte es über die Grenze nach Salzburg, und verkaufte es hier – um 90.000 Euro laut Staatsanwaltschaft.