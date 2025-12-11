Premier-League-Klub offenbar an Sergio Ramos dran

Kehrt Spanien-Legende Sergio Ramos als aktiver Kicker doch nochmal nach Europa zurück? Offenbar soll sogar ein englischer Traditionsverein am 39-jährigen Verteidiger interessiert sein. Seinen zum Jahresende auslaufenden Vertrag bei Mexiko-Klub CF Monterrey wird Ramos jedenfalls nicht mehr verlängern ...
„Ja, das ist mein letztes Spiel“, kündigte Ramos nämlich nach dem Aus seines Vereins im Playoff-Halbfinale gegen Toluca an. Damit ist der Spanier ab Jänner frei am Markt und hoch motiviert. Denn offenbar möchte sich der Routinier nochmal für den spanischen WM-Kader empfehlen.
Glücksgriff für Manchester United?
Dafür müsste er allerdings wohl bei einem europäischen Topverein spielen. Offenbar kein Ding der Unmöglichkeit, denn der 39-Jährige hat zuletzt bewiesen, dass er immer noch eine wichtige defensive Stütze sein kann. Damit hat er offenbar auch das Interesse von Manchester United auf sich gezogen.
Wie der spanische Sender „Cadena SER“ berichtet, sollen die „Red Devils“ vor allem an den Führungsqualitäten des ehemaligen Real-Stars interessiert sein. Zumal Ramos ablösefrei zu haben wäre, könnte er sich für die Engländer als Glücksgriff erweisen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.