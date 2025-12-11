Premier-League-Klub offenbar an Sergio Ramos dran

Glücksgriff für Manchester United?

Dafür müsste er allerdings wohl bei einem europäischen Topverein spielen. Offenbar kein Ding der Unmöglichkeit, denn der 39-Jährige hat zuletzt bewiesen, dass er immer noch eine wichtige defensive Stütze sein kann. Damit hat er offenbar auch das Interesse von Manchester United auf sich gezogen.