Spektakulärer Wechsel?

Premier-League-Klub offenbar an Sergio Ramos dran

Fußball International
11.12.2025 16:15
Kehr Sergio Ramos bald nach Europa zurück?
Kehr Sergio Ramos bald nach Europa zurück?(Bild: AFP/JULIO CESAR AGUILAR)

Kehrt Spanien-Legende Sergio Ramos als aktiver Kicker doch nochmal nach Europa zurück? Offenbar soll sogar ein englischer Traditionsverein am 39-jährigen Verteidiger interessiert sein. Seinen zum Jahresende auslaufenden Vertrag bei Mexiko-Klub CF Monterrey wird Ramos jedenfalls nicht mehr verlängern ...

„Ja, das ist mein letztes Spiel“, kündigte Ramos nämlich nach dem Aus seines Vereins im Playoff-Halbfinale gegen Toluca an. Damit ist der Spanier ab Jänner frei am Markt und hoch motiviert. Denn offenbar möchte sich der Routinier nochmal für den spanischen WM-Kader empfehlen.

Glücksgriff für Manchester United?
Dafür müsste er allerdings wohl bei einem europäischen Topverein spielen. Offenbar kein Ding der Unmöglichkeit, denn der 39-Jährige hat zuletzt bewiesen, dass er immer noch eine wichtige defensive Stütze sein kann. Damit hat er offenbar auch das Interesse von Manchester United auf sich gezogen.

Wie der spanische Sender „Cadena SER“ berichtet, sollen die „Red Devils“ vor allem an den Führungsqualitäten des ehemaligen Real-Stars interessiert sein. Zumal Ramos ablösefrei zu haben wäre, könnte er sich für die Engländer als Glücksgriff erweisen. 

