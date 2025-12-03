Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Ombudsfrau

Besitzstörung: Abkassieren nach einem Jahr

Ombudsfrau
03.12.2025 11:02
(Bild: FMI Fotografie Webdesign & Gaming)

Trotz Zahlung einer Forderung soll ein junger Lenker aus NÖ erneut blechen. Er ist kein Einzelfall. Allein bei der Arbeiterkammer Wien gingen heuer 800 Beschwerden über die Besitzwacht GmbH ein.

0 Kommentare

Teures Lehrgeld hat der 19-Jährige bereits bezahlen müssen, weil er eine Abkürzung genommen hat. Diese führte über den Parkplatz einer Wohnhausanlage. Prompt folgte nicht nur eine, sondern gleich zwei Besitzstörungsklagen. Weil das Grundstück zwei Eigentümer hat. 850 Euro hat der junge Lenker schließlich hingeblättert, um ein Verfahren zu vermeiden. Die Klage wurde zurückgezogen. Das war im Vorjahr und damit sollte eigentlich alles erledigt sein.

Heuer flatterten aus heiterem Himmel plötzlich zwei weitere Forderungen namens des Unternehmens Besitzwacht GmbH ins Haus. Man teilte dem Niederösterreicher mit, dass man die gegen ihn bestehende Forderung auf Schadenersatz abgekauft habe und es sohin zu einem Gläubigerwechsel in dieser Angelegenheit gekommen sei. 235 Euro Überwachungskosten für den Vorfall aus dem Vorjahr wolle man geltend machen. Und das natürlich auch wieder gleich zweimal. Ein möglicherweise bereits getroffener Vergleich hinsichtlich einer Besitzstörungsklage sei für diese Forderung irrelevant. Es handle sich hier um einen separaten Vermögensschaden des Liegenschaftsbesitzers. Man biete aber an, den Betrag jeweils auf 160 Euro zu reduzieren. „Wir sehen nicht ein, warum wir erneut 380 Euro bezahlen sollen“, wandte sich die Mutter des 19-Jährigen an die Ombudsfrau. „Mein Sohn hat im Vorjahr eingesehen, dass er etwas falsch gemacht hat, daher haben wir damals auch die 850 Euro bezahlt.“

Wir hätten von der Firma gerne Näheres zu diesem Vorgehen und vor allem dem behaupteten weiteren Vermögensschaden gewusst. Leider hat man die Möglichkeit, Stellung zu nehmen, nicht wahrgenommen. Auch telefonisch war trotz zahlreicher Versuche niemand zu erreichen.

Beschwerden gegen die selbst ernannten Besitzwächter gibt es jedenfalls zuhauf. Allein aus Wien sind bei der Arbeiterkammer rund 800 Beschwerden eingegangen. Diese führt nun eine Verbandsklage. In erster Instanz erfolgreich, die Entscheidung ist allerdings nicht rechtskräftig.

Zurück zum 19-jährigen Lenker: Er und seine Familie wollen vorerst weiter abwarten. Nach einer weiteren Mahnung haben sie bis jetzt nichts mehr gehört.

Porträt von Ombudsfrau
Ombudsfrau
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen ...
Prügelei um 100 Euro
Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht
Keine Annäherung zwischen der russischen (rechts) und der US-amerikanischen Seite
Stundenlanges Treffen
„Frieden in der Ukraine nicht näher gekommen“
Bereits mehr als jede zweite Gemeinde in Österreich nimmt nicht genug ein, um die Versorgung der ...
Umlagen gestiegen
Mehr als jede zweite Gemeinde nimmt zu wenig ein
Die Wut der Demonstranten entlud sich auch auf die Sicherheitskräfte. 
„Mafia regiert“
Aufruhr in Bulgarien vor Euro-Beitritt
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
299.222 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
154.873 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
151.341 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Außenpolitik
Putin: „Wir sind bereit, wenn Europa Krieg will!“
1085 mal kommentiert
Putin erhebt wieder einmal den Zeigefinger Richtung Europa.
Innenpolitik
Auslandsreise um 7000 Euro: ÖVP und SPÖ außer sich
791 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker befindet sich auf parlamentarischer Mission in Kuala ...
Innenpolitik
FPÖ-General jettet für KI-Gipfel nach Kuala Lumpur
636 mal kommentiert
Die FPÖ kritisierte viele Auslandsreisen der Regierer. Ihr General weilt in Kuala Lumpur.
Newsletter
Mehr Ombudsfrau
„Krone“-Ombudsfrau
Besitzstörung: Abkassieren nach einem Jahr
Interview
„Beim Helfen geht es um die Menschlichkeit!“
Schulpädagogen fehlen
Keine Nachmittagsbetreuung wegen Personalmangels
„Krone“-Ombudsfrau
Störung im Stromnetz: Schaden bleibt Kunden
„Krone“-Ombudsfrau
Wertvolle Packerln richtig mit der Post versenden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf