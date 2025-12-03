Besitzstörung: Abkassieren nach einem Jahr

Heuer flatterten aus heiterem Himmel plötzlich zwei weitere Forderungen namens des Unternehmens Besitzwacht GmbH ins Haus. Man teilte dem Niederösterreicher mit, dass man die gegen ihn bestehende Forderung auf Schadenersatz abgekauft habe und es sohin zu einem Gläubigerwechsel in dieser Angelegenheit gekommen sei. 235 Euro Überwachungskosten für den Vorfall aus dem Vorjahr wolle man geltend machen. Und das natürlich auch wieder gleich zweimal. Ein möglicherweise bereits getroffener Vergleich hinsichtlich einer Besitzstörungsklage sei für diese Forderung irrelevant. Es handle sich hier um einen separaten Vermögensschaden des Liegenschaftsbesitzers. Man biete aber an, den Betrag jeweils auf 160 Euro zu reduzieren. „Wir sehen nicht ein, warum wir erneut 380 Euro bezahlen sollen“, wandte sich die Mutter des 19-Jährigen an die Ombudsfrau. „Mein Sohn hat im Vorjahr eingesehen, dass er etwas falsch gemacht hat, daher haben wir damals auch die 850 Euro bezahlt.“