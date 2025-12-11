„picture on“ 2026: Wer hinwill, muss schnell sein

Mit Inner Circle, Cari Cari, H-Blockx, Clawfinger und weiteren Highlights präsentiert das Kultfestival in Bildein ein starkes erstes Line-up. Da die Karten wie jedes Jahr streng limitiert sind, dürfte der Vorverkauf ab 13. Dezember erneut im Rekordtempo über die Bühne gehen.
Es gibt Dörfer. Und es gibt Bildein. Der 350-Seelen-Ort, der sich einmal im Jahr in eine Bühne verwandelt. Wenn am 7. und 8. August 2026 das picture on festival ansteht, wird aus dem ruhigen Grenzdorf ein Treffpunkt für Musikfans aus ganz Österreich.
Und auch bei der 26. Auflage wird sich daran nichts ändern: Das Festival präsentierte nun seine ersten Bands und kündigt den Start des Vorverkaufs an. Mit „Inner Circle“ kommt erstmals eine Reggae-Legende nach Bildein, deren über fünf Jahrzehnte Bandgeschichte weltweit Spuren hinterlassen haben. Auch das burgenländisch verwurzelte Indie-Duo „Cari Cari“ ist dabei – international gefragt und atmosphärisch wie geschaffen für das Festival.
Für kräftige Crossover-Töne sorgen „H-Blockx“ und „Clawfinger“, die nach Jahren wieder an die Pinka zurückkehren. Das Programm ergänzen die britischen Hip-Hop-Electronica-Pioniere „Stereo MCs“, die heimischen Ska-Punk-Veteranen „Guadalajara“ sowie zwei der derzeit auffälligsten österreichischen Acts: Dialektpop-Senkrechtstarterin Anna Buchegger und der Amadeus-Award-prämierte Indie-Folk von „SODL“.
Vielfältiges Rahmenprogramm
Neben der Musik bleibt das vielfältige Rahmenprogramm ein Markenzeichen des Festivals – mit dem Lesungsprojekt „Anschiffen“ am Pinkastrand, der Opening-Party am Campingplatz und einem musikalischen Dorfspaziergang.
Online: oeticket.com, NTRY Ticketing
Vorverkaufsstellen in Bildein: Lendls Konditorei Backstube, Kaufhaus Knopf
Weitere Verkaufsstellen: Oberwarter Musikhaus (Oberwart), Rupps Bierlokal Pub (Wien), Dux Records (Graz)
Die Tickets für das picture on festival 2026 sind ab Samstag, dem 13. Dezember, erhältlich und traditionell rasch ausverkauft. Der Platz im Herzen des Dorfes ist begrenzt, das Kartenkontingent daher wie immer streng limitiert. Ein letztes, kleines Restkontingent wird im Frühjahr 2026 per Ticketlotterie vergeben. Für treue Festivalfans bedeutet das wie jedes Jahr: Wer dabei sein möchte, sollte früh zugreifen.
