„picture on“ 2026: Wer hinwill, muss schnell sein

Und auch bei der 26. Auflage wird sich daran nichts ändern: Das Festival präsentierte nun seine ersten Bands und kündigt den Start des Vorverkaufs an. Mit „Inner Circle“ kommt erstmals eine Reggae-Legende nach Bildein, deren über fünf Jahrzehnte Bandgeschichte weltweit Spuren hinterlassen haben. Auch das burgenländisch verwurzelte Indie-Duo „Cari Cari“ ist dabei – international gefragt und atmosphärisch wie geschaffen für das Festival.