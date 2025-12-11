Deponie: Erweiterungspläne sorgen für Aufregung

Auf dem Areal in Neudorf bei Parndorf wird aktuell Schotter abgebaut. Im Gegenzug dient es als Deponie für Baurestmasse und Bodenaushub. Laut dem Baukonzern Porr – dem Eigentümer der Pannonia Kies – ist nun geplant, den bestehenden Bahnanschluss am Standort zu adaptieren, sodass neben Kippwaggons auch andere Waggonsysteme genutzt werden können. Zusätzlich soll eine Zwischenlagerfläche errichtet, wo „neben den auf dem Standort bereits genehmigten Abfällen der Deponietypen Bodenaushub und Baurestmasse auch höherwertige Materialien (z.B. Reststoff) umgeschlagen und zu einer anderen Anlage gebracht werden können“, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber der „Krone“. Betont wird auch, dass keine weitere Deponie geplant sei: „Die derzeit bereits für die Ablagerung genehmigten Deponietypen Bodenaushub und Baurestmasse werden beibehalten.“