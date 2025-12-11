Deponie: Erweiterungspläne sorgen für Aufregung

Das Unternehmen Pannonia Kies will den Standort in Neudorf bei Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) ausbauen. Viele Fragen zum Projekt sind aber noch offen. Für die betroffenen Gemeinden soll es Infos im Jänner geben.
Auf dem Areal in Neudorf bei Parndorf wird aktuell Schotter abgebaut. Im Gegenzug dient es als Deponie für Baurestmasse und Bodenaushub. Laut dem Baukonzern Porr – dem Eigentümer der Pannonia Kies – ist nun geplant, den bestehenden Bahnanschluss am Standort zu adaptieren, sodass neben Kippwaggons auch andere Waggonsysteme genutzt werden können. Zusätzlich soll eine Zwischenlagerfläche errichtet, wo „neben den auf dem Standort bereits genehmigten Abfällen der Deponietypen Bodenaushub und Baurestmasse auch höherwertige Materialien (z.B. Reststoff) umgeschlagen und zu einer anderen Anlage gebracht werden können“, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber der „Krone“. Betont wird auch, dass keine weitere Deponie geplant sei: „Die derzeit bereits für die Ablagerung genehmigten Deponietypen Bodenaushub und Baurestmasse werden beibehalten.“
Verhandlung wurde bereits verschoben
Optimal ist die Kommunikation zuletzt nicht gelaufen, denn eine Verhandlung über das Projekt wurde abgesagt und ins neue Jahr verschoben. Die Porr kündigte zudem an, die Gemeinden Neudorf und Parndorf im Jänner im Rahmen einer Projektbeschreibung zu informieren. Sensibel ist das Thema auf jeden Fall, denn in der Vergangenheit gab es heftige Projekte gegen Deponieprojekte. Auch jetzt fragen sich manche, wie viele Lkw-Fahrten durch den Weitertransport von höherwertigen Materialien hinzukommen werden.
Gemeinden wollen Projekt prüfen
„Grundsätzlich brauchen wir den Schotterabbau, aber der Betrieb muss auch mit dem bestehenden Verkehrskonzept harmonieren“, erklärt Neudorfs Bürgermeister Karel Lentsch (SPÖ). Man werde sich das Projekt in Ruhe anschauen und prüfen.
Aufmerksam verfolgt werden die Pläne auch in der Nachbargemeinde Parndorf. Bürgermeister Wolfgang Kovacs (LIPA): „Wir möchten wissen, welchen zusätzlichen Lkw-Verkehr es gibt und welche Stoffe dort gelagert werden.“ Erst dann könne man das Projekt beurteilen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.