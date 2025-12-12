Ein frostig-schöner Winterspaziergang

Der Forstweg verläuft parallel zur rauschenden Lutz. Dabei kommt man am Naturdenkmal Kessi-Schlucht vorbei, wo sich das Wasser über Jahrtausende tief in den Fels gegraben hat. Folgt man dem Weg weiter, dann erreicht man schließlich die sogenannte Gurgenbrücke. An deren Stelle führte früher ein Steg über die Lutz, der in erster Linie für den Viehtrieb auf die Alpe Iskarnei genutzt wurde. Die Brücke hat ihren Namen vom angrenzenden Gurgen-Maisäß, welcher sich wiederum auf die Schlucht bezieht (Gurga ist ein Dialektwort für Gurgel = Schlucht). Wer möchte, kann noch ein Stück weiter gehen, ansonsten ist die Brücke der Wendepunkt. Retour nach Buchboden bietet sich die Möglichkeit, einen Alternativweg zu wählen: Dieser führt bei der ersten Lutz-Brücke ein Stück bergan durch den Wald und mündet danach in einer Forststraße. Dieser folgt man und quert schließlich wieder den Wildbach. Danach ist es noch zirka eine Viertelstunde Fußweg bis zum Ausgangspunkt bei der Kirche in Buchboden.