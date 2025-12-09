Polizei-Razzia bei unserem WM-Gegner Argentinien

Der Finanzdienstleister bietet Kredite an und hat eine virtuelle Geldbörse entwickelt. Das Unternehmen ist Sponsor von Argentiniens Nationalteam und einer Reihe von Fußballvereinen wie Racing, Independiente und San Lorenzo. Der Erstligist Racing bestätigte die Durchsuchung seiner Geschäftsräume. Der Sponsoringvertrag mit dem Unternehmen sei 2023 geschlossen worden und laufe Ende des Jahres aus, hieß es in einer Stellungnahme. Der Club sagte der Justiz seine Kooperation zu. Die AFA und der betroffene Finanzdienstleister äußerten sich zunächst nicht.