Lionel Messi erneut MLS-Spieler der Saison

Argentiniens Superstar Lionel Messi ist zum zweiten Mal in Folge zum wertvollsten Spieler der abgelaufenen Saison der Major League Soccer (MLS) gewählt worden.
Bisher hatte noch kein Spieler den „Landon Donovan Award“ in zwei aufeinanderfolgenden Jahren geholt. Am vergangenen Wochenende gewann der 38-Jährige mit Inter Miami mit einem 3:1 im Finale gegen die Vancouver Whitecaps den ersten Meisterschaftstitel des Klubs.
Den MVP Award hat mit dem Serben Predrag „Preki“ Radosavljevic (1997 und 2003 mit Kansas City) überhaupt nur ein weiterer Spieler zweimal geholt. Messi kam im Spieljahr auf 29 Tore und 19 Vorlagen, den 2019 von Carlos Vela fixierten Rekord von 49 Torbeteiligungen verpasste er damit nur um einen Treffer bzw. Assist.
Bei der WM gegen Österreich
Als erster Spieler der MLS-Geschichte brachte es Messi zudem auf zehn Matches mit mehr als einem Tor. Titelverteidiger Argentinien trifft bei der WM am 22. Juni in Dallas auf Österreichs Team. Messi gab zuletzt an, dass er da gerne Teil des Teams sein wolle.
