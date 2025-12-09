Marcus Höfl und Marion Popp heiraten in Kitzbühel

16 Jahre nach ihrer Trennung haben Sportmanager Marcus Höfl (51), und Marion Popp (50) wieder zueinandergefunden – und wollen nun heiraten! Höfl wurde erst im Jänner 2025 von der Skirennläuferin Maria Höfl-Riesch geschieden.
In der aktuellen „Gala“ erzählt das frisch verlobte Paar vom zweiten Liebesanlauf und verrät, warum jetzt auch das Thema Ehe wichtig ist: „Früher waren wir unerfahrener und hatten sicher auch unterschiedliche Prioritäten, aber heute steht für uns beide die Familie an erster Stelle. Manchmal merkt man sowas erst, wenn man große Schicksalsschläge erlebt“, so Höfl.
Sohn Luca „überglücklich“
Sein Vater war Ende 2024 an Krebs erkrankt und starb im vergangenen Februar. „Das war eine wahnsinnig schwere Zeit für mich. Marion, die gerade getrennt war, hat mich sehr unterstützt. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht, und dann haben wir irgendwann gemerkt: Da ist noch viel Zuneigung und Liebe.“ Was sie außerdem verbindet: Ihr 19-jähriger Sohn! „Luca ist überglücklich.“
Hochzeit in Kitzbühel geplant
Auch zum Heiratsantrag verraten die beiden Details. Schnell sei klar gewesen: „Wenn wir jetzt noch mal zusammenkommen, dann machen wir es richtig – und das haben wir gemeinsam in New York beschlossen.“
Dort will das Paar in Zukunft viel Zeit verbringen, teilt aber auch die Liebe zum Skiort Kitzbühel, wo zum Jahresende die Hochzeit stattfinden soll. „Das war für uns beide sofort klar. Kitzbühel ist unsere Wahlheimat, der Ort, mit dem wir so viele gemeinsame Erinnerungen verbinden. Und der Platz, an dem besonders zu Silvester die meisten unserer Freunde sind.“
Die ehemalige Spitzen-Skirennläuferin Maria Riesch ist mittlerweile mit dem Kreuzfahrt-Manager Johann Schrempf liiert. Da Schrempf um 25 Jahre älter und um einen halben Kopf kleiner als sie ist, musste die Sportlerin viel Häme einstecken. „Man kann es nicht jedem recht machen“, erklärte sie im RTL-Interview. „Nicht zu Herzen nehmen und lächeln und weitergehen.“
