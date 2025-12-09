Marcus Höfl und Marion Popp heiraten in Kitzbühel

Dort will das Paar in Zukunft viel Zeit verbringen, teilt aber auch die Liebe zum Skiort Kitzbühel, wo zum Jahresende die Hochzeit stattfinden soll. „Das war für uns beide sofort klar. Kitzbühel ist unsere Wahlheimat, der Ort, mit dem wir so viele gemeinsame Erinnerungen verbinden. Und der Platz, an dem besonders zu Silvester die meisten unserer Freunde sind.“