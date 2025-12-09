Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Diesmal richtig“

Marcus Höfl und Marion Popp heiraten in Kitzbühel

Society International
09.12.2025 15:27
Marion POpp und Marcus Höfl im November bei der Veranstaltung 25 Jahre „Brot gegen Not“ im Grand ...
Marion POpp und Marcus Höfl im November bei der Veranstaltung 25 Jahre „Brot gegen Not“ im Grand Tirolia Kitzbühel(Bild: APA-Images / Starpix)

16 Jahre nach ihrer Trennung haben Sportmanager Marcus Höfl (51), und Marion Popp (50) wieder zueinandergefunden – und wollen nun heiraten! Höfl wurde erst im Jänner 2025 von der Skirennläuferin Maria Höfl-Riesch geschieden.

0 Kommentare

In der aktuellen „Gala“ erzählt das frisch verlobte Paar vom zweiten Liebesanlauf und verrät, warum jetzt auch das Thema Ehe wichtig ist: „Früher waren wir unerfahrener und hatten sicher auch unterschiedliche Prioritäten, aber heute steht für uns beide die Familie an erster Stelle. Manchmal merkt man sowas erst, wenn man große Schicksalsschläge erlebt“, so Höfl.

Sohn Luca „überglücklich“
Sein Vater war Ende 2024 an Krebs erkrankt und starb im vergangenen Februar. „Das war eine wahnsinnig schwere Zeit für mich. Marion, die gerade getrennt war, hat mich sehr unterstützt. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht, und dann haben wir irgendwann gemerkt: Da ist noch viel Zuneigung und Liebe.“ Was sie außerdem verbindet: Ihr 19-jähriger Sohn! „Luca ist überglücklich.“

Lesen Sie auch:
Maria Riesch wehrt sich gegen böse Kommentare über ihre neue Beziehung.
Wegen Größe und Alter
Spott für neue Beziehung: Ski-Legende wehrt sich!
02.11.2025
„Schweren Herzens“
Liebes-Aus bei Ex-Ski-Queen Maria Höfl-Riesch
06.08.2024

Hochzeit in Kitzbühel geplant
Auch zum Heiratsantrag verraten die beiden Details. Schnell sei klar gewesen: „Wenn wir jetzt noch mal zusammenkommen, dann machen wir es richtig – und das haben wir gemeinsam in New York beschlossen.“

Dort will das Paar in Zukunft viel Zeit verbringen, teilt aber auch die Liebe zum Skiort Kitzbühel, wo zum Jahresende die Hochzeit stattfinden soll. „Das war für uns beide sofort klar. Kitzbühel ist unsere Wahlheimat, der Ort, mit dem wir so viele gemeinsame Erinnerungen verbinden. Und der Platz, an dem besonders zu Silvester die meisten unserer Freunde sind.“

Maria Höfl-Riesch und ihr Ex.-Mann Marcus Höfl wurden im Jänner 2025 nach 13 Ehejahren ...
Maria Höfl-Riesch und ihr Ex.-Mann Marcus Höfl wurden im Jänner 2025 nach 13 Ehejahren geschieden, jetzt will er wieder heiraten.(Bild: Christof Birbaumer)

Die ehemalige Spitzen-Skirennläuferin Maria Riesch ist mittlerweile mit dem Kreuzfahrt-Manager Johann Schrempf liiert. Da Schrempf um 25 Jahre älter und um einen halben Kopf kleiner als sie ist, musste die Sportlerin viel Häme einstecken. „Man kann es nicht jedem recht machen“, erklärte sie im RTL-Interview. „Nicht zu Herzen nehmen und lächeln und weitergehen.“ 

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Liebe, Geld und Gesundheit – was Ihre Sterne für 2026 zeigen, verrät das große ...
Ihre Sterne für 2026
Das Jahreshoroskop für Liebe, Geld und Gesundheit
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
147.995 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Ausland
Frau von Russen-Millionär wurde vor ihm gefoltert
127.817 mal gelesen
Das Paar hinterlässt zwei kleine Kinder.
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
120.888 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Mehr Society International
War wohl überfordert
Momfluencerin setzte Kaninchen ihrer Kinder aus
Babypause beendet
Gisele Bündchen auch in Pantoffeln voll im Flow
„Diesmal richtig“
Marcus Höfl und Marion Popp heiraten in Kitzbühel
„Wunderbare Sache!“
Whoopi Goldberg zum zweiten Mal Uroma geworden!
Spitze gegen Trump
Jimmy Kimmel kündigt „neues Jahr ohne Talent“ an
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf