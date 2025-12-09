Julia Simon nach Sperre zurück im Weltcup

Die Gesamtweltcupsiegerin der Saison 2022/2023 hatte mit der brisanten Kreditkartenaffäre für Aufruhr gesorgt. Simon hatte gestanden, mit gestohlenen Kreditkartendaten ihrer Teamkollegin Justine Braisaz-Bouchet sowie einer Team-Physiotherapeutin im Internet Waren im Wert von rund 2.500 Euro eingekauft zu haben. Daraufhin war sie am 24. Oktober zu einer dreimonatigen Haftstrafe auf Bewährung und einer Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro verurteilt worden.