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Schmid holt in Dänemark ersten Weltcup-Sieg!

Sport-Mix
21.03.2026 22:24
Aker Schmid
Aker Schmid(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ringer Aker Schmid hat sein erstes Weltcup-Turnier in der allgemeinen Klasse gewonnen!

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Der gebürtige Iraker vom Leistungszentrum Salzburg-Rif triumphierte am Samstag beim „Thor Masters“ in Nyköbing Falster in Dänemark in der griechisch-römischen Klasse bis 67 kg. Der 26-Jährige gewann alle fünf Kämpfe.

Olympia 2024 in Paris hatte Schmid nach einer Schulterverletzung verpasst. 2021 in Tokio war er noch als Teil des Internationalen Flüchtlingsteams Olympia-Achter geworden.

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