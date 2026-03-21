Sturm Graz sichert sich 3. Meistergruppen-Ticket

Sturm Graz hat sich am Samstag als drittes Team für die Meistergruppe in der Frauen-Fußball-Bundesliga qualifiziert!
Die drittplatzierten Steirerinnen können nach einem 4:0-Heimerfolg gegen die Spielgemeinschaft Union Kleinmünchen/FC Blau-Weiß Linz in der letzten Runde des Grunddurchganges nicht mehr aus den Top-vier verdrängt werden.
Austria Wien ist seit Freitag fix Grunddurchgangssieger, Titelverteidiger St. Pölten folgt sechs Zähler dahinter.
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