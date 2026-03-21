Österreich holt im Test gegen Nordmazedonien 30:30

Im WM-Playoff wohl gegen Polen

Um erneut zur WM zu fahren, müsse man die Trainingsleistungen noch besser ins Spiel umsetzen, meinte Bilyk. Im Playoff geht es Mitte Mai vermutlich gegen Polen, das Hinspiel steigt am 13. Mai in Graz. Die Polen gewannen ihr Hinspiel gegen Lettland in der ersten Ausscheidungsrunde auswärts 33:24, den Österreichern fügten sie im Vorjahr in der WM-Vorbereitung eine klare 31:19-Niederlage zu. „Wir wissen, dass wir in der Lage sind, solche Teams zu schlagen“, beruhigte Bilyk.