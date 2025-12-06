Heute feiert Gottschalk seinen großen TV-Abschied!

Emotionaler TV-Abschied für Thomas Gottschalk: Der an Krebs erkrankte Entertainer will seinen Fans heute Abend noch einmal große Samstagabend-Unterhaltung bieten – in der RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“. Und krone.at berichtet für Sie live!
„Ich glaube, es wird Zeit, dass wir die Karten auf den Tisch legen. Ich habe Krebs“, sagte Thomas Gottschalk am letzten Wochenende im Interview mit der „Bild“-Zeitung. Und weiter: „Ich kann nicht mehr auftreten. Ich muss gesund werden.“
Vorfreude auf allerletzte Show
Ehe er sich für seine weitere Behandlung aus der Öffentlichkeit zurückzieht, will Gottschalk aber zum letzten Mal für eine Show vor der Kamera stehen. An seiner Seite hat er seinen alten Freund und Weggefährten Günther Jauch sowie seine langjährige Co-Moderatorin Barbara Schöneberger.
Die beiden „unterstützen diesen Weg mit voller Überzeugung und stehen Thomas Gottschalk mit großem Respekt und echter Vorfreude zur Seite“, hieß es in einem Statement von RTL.
Auch Jauch und Schöneberger machen Schluss
Sieben Jahre lang stand das Trio für „Denn sie wissen nicht, was passiert“ gemeinsam für die Kamera und hat mit viel Schmäh für jede Menge unterhaltsamer Stunden gesorgt. Nun ist Schluss – nicht nur für Gottschalk, sondern auch für Jauch und Schöneberger, wie der Sender in dieser Woche bekannt gab.
RTL teilte auf Instagram die lustigsten Momente aus sieben Jahren „Denn sie wissen nicht, was passiert“:
Was in der allerletzten Show passieren wird, das ist noch ein gut gehütetes Geheimnis. Nur so viel verriet RTL-Programmchefin Inga Leschek vorab: Gottschalk darf seine allerletzte Show in vollen Zügen genießen. „Es wird eine großartige Party für ihn.“
Gottschalk wünsche sich diese Abschiedssendung, die schon sehr lange geplant worden sei, fuhr Leschek fort: „Er muss nicht arbeiten, er kriegt alles präsentiert – und ich glaube, es wird total schön für ihn.“
„Mein Krebs gilt leider als besonders aggressiv“
Hinter dem Entertainer liegt eine schwierige Zeit. Gottschalk-Ehefrau Karina berichtete in dem „Bild“-Interview, ihr Mann habe knapp vier Monate zuvor zwei schwere, komplizierte Krebsoperationen gehabt. „Die Diagnose war heftig: Epitheloides Angiosarkom. Ein seltener, bösartiger Tumor, der von den Zellen der Blutgefäße ausgeht. Thomas wurde sofort operiert.“
Ihr Mann sei noch ein zweites Mal operiert worden und nehme bis heute starke Medikamente. „Mein Krebs gilt leider als besonders aggressiv“, wurde Gottschalk zitiert. Die Medikamente hätten starke Nebenwirkungen. Er fühle sich, als würde sein Kopf in einer Waschmaschine stecken, so der Moderator.
Absagen wollte er seine Auftritte aber nicht, auch nicht, nachdem es um seinen Bambi-Auftritt viele Schlagzeilen gegeben hatte. „Dann wäre noch mehr Häme über mich hereingebrochen“, so Gottschalk. „Außerdem bin ich alte Schule und erfülle meine Verpflichtungen.“
Von welcher Krebsart ist die Rede?
Beim epitheloiden Angiosarkom handelt es sich um einen sehr seltenen bösartigen, rasch wachsenden Tumor, der sich aus den Zellen entwickelt, die die Blutgefäße auskleiden. Angiosarkome können überall im Körper auftreten. Die epitheloide Variante gilt als besondere Form, sie tritt überwiegend bei Männern auf und betrifft vor allem die tiefen Weichteile.
