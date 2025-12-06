Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Wird Party für ihn“

Heute feiert Gottschalk seinen großen TV-Abschied!

Society International
06.12.2025 15:00
Thomas Gottschalk will sich trotz der Krebsdiagnose seinen TV-Abschied nicht entgehen lassen.
Thomas Gottschalk will sich trotz der Krebsdiagnose seinen TV-Abschied nicht entgehen lassen.(Bild: APA-Images / Action Press / Thomas Burg)

Emotionaler TV-Abschied für Thomas Gottschalk: Der an Krebs erkrankte Entertainer will seinen Fans heute Abend noch einmal große Samstagabend-Unterhaltung bieten – in der RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“. Und krone.at berichtet für Sie live!

0 Kommentare

„Ich glaube, es wird Zeit, dass wir die Karten auf den Tisch legen. Ich habe Krebs“, sagte Thomas Gottschalk am letzten Wochenende im Interview mit der „Bild“-Zeitung. Und weiter: „Ich kann nicht mehr auftreten. Ich muss gesund werden.“ 

Vorfreude auf allerletzte Show
Ehe er sich für seine weitere Behandlung aus der Öffentlichkeit zurückzieht, will Gottschalk aber zum letzten Mal für eine Show vor der Kamera stehen. An seiner Seite hat er seinen alten Freund und Weggefährten Günther Jauch sowie seine langjährige Co-Moderatorin Barbara Schöneberger.

Ein allerletztes Mal sorgen Günther Jauch, Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk bei „Denn ...
Ein allerletztes Mal sorgen Günther Jauch, Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“ für große Samstagabendunterhaltung.(Bild: RTL/Stefan Gregorowius)

Die beiden „unterstützen diesen Weg mit voller Überzeugung und stehen Thomas Gottschalk mit großem Respekt und echter Vorfreude zur Seite“, hieß es in einem Statement von RTL.

Auch Jauch und Schöneberger machen Schluss
Sieben Jahre lang stand das Trio für „Denn sie wissen nicht, was passiert“ gemeinsam für die Kamera und hat mit viel Schmäh für jede Menge unterhaltsamer Stunden gesorgt. Nun ist Schluss – nicht nur für Gottschalk, sondern auch für Jauch und Schöneberger, wie der Sender in dieser Woche bekannt gab.

RTL teilte auf Instagram die lustigsten Momente aus sieben Jahren „Denn sie wissen nicht, was passiert“:

Was in der allerletzten Show passieren wird, das ist noch ein gut gehütetes Geheimnis. Nur so viel verriet RTL-Programmchefin Inga Leschek vorab: Gottschalk darf seine allerletzte Show in vollen Zügen genießen. „Es wird eine großartige Party für ihn.“

Gottschalk wünsche sich diese Abschiedssendung, die schon sehr lange geplant worden sei, fuhr Leschek fort: „Er muss nicht arbeiten, er kriegt alles präsentiert – und ich glaube, es wird total schön für ihn.“

„Mein Krebs gilt leider als besonders aggressiv“
Hinter dem Entertainer liegt eine schwierige Zeit. Gottschalk-Ehefrau Karina berichtete in dem „Bild“-Interview, ihr Mann habe knapp vier Monate zuvor zwei schwere, komplizierte Krebsoperationen gehabt. „Die Diagnose war heftig: Epitheloides Angiosarkom. Ein seltener, bösartiger Tumor, der von den Zellen der Blutgefäße ausgeht. Thomas wurde sofort operiert.“

Karina und Thomas Gottschalk sprachen in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung über die ...
Karina und Thomas Gottschalk sprachen in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung über die Krebsdiagnose des Entertainers. „Mein Krebs gilt leider als besonders aggressiv“, teilte der 75-Jährige mit.(Bild: AFP/MICHAELA STACHE)

Ihr Mann sei noch ein zweites Mal operiert worden und nehme bis heute starke Medikamente. „Mein Krebs gilt leider als besonders aggressiv“, wurde Gottschalk zitiert. Die Medikamente hätten starke Nebenwirkungen. Er fühle sich, als würde sein Kopf in einer Waschmaschine stecken, so der Moderator. 

Absagen wollte er seine Auftritte aber nicht, auch nicht, nachdem es um seinen Bambi-Auftritt viele Schlagzeilen gegeben hatte. „Dann wäre noch mehr Häme über mich hereingebrochen“, so Gottschalk. „Außerdem bin ich alte Schule und erfülle meine Verpflichtungen.“

Lesen Sie auch:
Auf Wiedersehen: Am Abend verabschiedet sich Thomas Gottschalk aus der TV-Öffentlichkeit. Zeit ...
Zum Abschied
Gottschalk: Einzigartige Karriere einer TV-Legende
06.12.2025
Thomas Gottschalk:
„Mein Krebs gilt leider als besonders aggressiv“
01.12.2025
„Wurde immer stiller“
Ehefrau Karina drängte Gottschalk zum Arztbesuch
02.12.2025

Von welcher Krebsart ist die Rede?
Beim epitheloiden Angiosarkom handelt es sich um einen sehr seltenen bösartigen, rasch wachsenden Tumor, der sich aus den Zellen entwickelt, die die Blutgefäße auskleiden. Angiosarkome können überall im Körper auftreten. Die epitheloide Variante gilt als besondere Form, sie tritt überwiegend bei Männern auf und betrifft vor allem die tiefen Weichteile.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Liebe, Geld und Gesundheit – was Ihre Sterne für 2026 zeigen, verrät das große ...
Ihre Sterne für 2026
Das Jahreshoroskop für Liebe, Geld und Gesundheit
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Das ist die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt
138.013 mal gelesen
Früher tanzte sie in Salzburg, heute ist die Milliardärin in den USA.
Oberösterreich
„Eigentlich ist dieses Wirtshaus eine Goldgrube“
128.820 mal gelesen
Das Gründerzeithaus soll auch künftig eine Bühne für Wirtshauskultur sein.
Wirtschaft
Trotz Milliardengewinn will Konzern Nulllohnrunde
116.874 mal gelesen
Die Gewerkschaft will die Nulllohnrunde nicht akzeptieren.
Mehr Society International
„Wird Party für ihn“
Heute feiert Gottschalk seinen großen TV-Abschied!
Aufsehen in Italien
Sänger Al Bano lädt „Waldfamilie“ zu sich ein
Bewegendes Video
Gottschalk: „Macht euch um mich keine Sorgen“
Sängerin wehrt sich
USA nutzen Popstar Carpenter für Migranten-Video
Daniela Katzenberger:
„Meine Brüste haben mich fast umgebracht“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf