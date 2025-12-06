Heute feiert Gottschalk seinen großen TV-Abschied!

Auch Jauch und Schöneberger machen Schluss

Sieben Jahre lang stand das Trio für „Denn sie wissen nicht, was passiert“ gemeinsam für die Kamera und hat mit viel Schmäh für jede Menge unterhaltsamer Stunden gesorgt. Nun ist Schluss – nicht nur für Gottschalk, sondern auch für Jauch und Schöneberger, wie der Sender in dieser Woche bekannt gab.