Eklat in London
Wilde Kuchenattacke auf die britischen Kronjuwelen
Eklat im Tower of London in der britischen Hauptstadt: Aktivisten haben einen Apfelstreuselkuchen samt Soße auf eine Vitrine mit den Kronjuwelen geworfen. Die bekannte Touristenattraktion wurde daraufhin geschlossen.
Die zivile Widerstandsgruppe „Take Back Power“ bekannte sich zu der Aktion und postete ein Video des Vorfalls. Darin riefen junge Protestteilnehmer das „Ende der Demokratie“ aus. Diese sei „zerbröckelt“ – daher fiel wohl die Wahl auf einen Streuselkuchen als Protestmittel ...
Milliardäre würden sich Einfluss erkaufen, während Obdachlose auf den Straßen erfrieren. „Das ist einfach so widerlich“, rief eine Aktivistin anderen Besuchern entgegen.
Festnahmen nach Sachbeschädigung
Die Polizei schritt am Samstagvormittag unverzüglich ein. Vier Personen wurden festgenommen, nachdem sie verdächtigt wurden, die Vitrine beschädigt zu haben. Zwei der mutmaßlichen Täter flohen zunächst, wurden aber später von Beamten aufgegriffen.
„Take Back Power“ bezeichnet sich selbst als gewaltfreie Widerstandsgruppe. Ziel der Aktion sei gewesen, auf soziale Ungleichheit in Großbritannien aufmerksam zu machen. Die Gruppe fordert zudem eine große politische Reform. Eine dauerhafte Bürgerversammlung solle mit Mitteln ausgestattet werden, extreme Vermögen zu besteuern und Probleme in Großbritannien zu lösen.
Auswirkungen auf den Tourismus
Aufgrund der laufenden Ermittlungen der Polizei bleibt der Tower of London für den Rest des Tages geschlossen. Dies traf viele Besucher, da der Samstag zu den belebtesten Tagen für Touristen zählt. Die genauen Schäden an der Vitrine und möglichen Auswirkungen auf die Kronjuwelen wurden bisher nicht bekannt gegeben.
