Wilde Kuchenattacke auf die britischen Kronjuwelen

Auswirkungen auf den Tourismus

Aufgrund der laufenden Ermittlungen der Polizei bleibt der Tower of London für den Rest des Tages geschlossen. Dies traf viele Besucher, da der Samstag zu den belebtesten Tagen für Touristen zählt. Die genauen Schäden an der Vitrine und möglichen Auswirkungen auf die Kronjuwelen wurden bisher nicht bekannt gegeben.