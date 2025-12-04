Neue Kennzeichnungsregeln für alkoholfreien Wein

Künftig darf Wein als „alkoholfrei“ mit dem Zusatz „0,0%“ gekennzeichnet werden, wenn der Alkoholgehalt 0,05 Volumenprozent nicht übersteigt, wie beide Seiten am Donnerstag mitteilten. Liegt der Alkoholgehalt zwischen 0,05 und 0,5 Volumenprozent, darf das Getränk dennoch als „alkoholfrei“ bezeichnet werden, aber nicht den Zusatz „0,0%“ ausweisen.