EU-Einigung

Neue Kennzeichnungsregeln für alkoholfreien Wein

Außenpolitik
04.12.2025 18:17
Alkoholfreie Weine erfreuen sich immer größerer Beliebtheit.
Alkoholfreie Weine erfreuen sich immer größerer Beliebtheit.(Bild: www.facebook.com/Alex.Shyripa – stock.adobe.com)

Unterhändler des Europäischen Parlaments und der EU-Staaten haben sich auf neue Kennzeichnungsregeln für alkoholfreien und alkoholreduzierten Wein geeinigt.

Künftig darf Wein als „alkoholfrei“ mit dem Zusatz „0,0%“ gekennzeichnet werden, wenn der Alkoholgehalt 0,05 Volumenprozent nicht übersteigt, wie beide Seiten am Donnerstag mitteilten. Liegt der Alkoholgehalt zwischen 0,05 und 0,5 Volumenprozent, darf das Getränk dennoch als „alkoholfrei“ bezeichnet werden, aber nicht den Zusatz „0,0%“ ausweisen.

Produkte mit einem Alkoholgehalt ab 0,5 Volumenprozent, deren Alkoholgehalt um mindestens 30 Prozent reduziert wurde, sollen die Bezeichnung „alkoholreduziert“ tragen dürfen.

Alkoholfreie Weine als Trendprodukt
Alkoholfreie Weine erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Dieser Umstand ist vor allem auf jüngere Zielgruppen zurückzuführen. In Österreich haben diese Weine aktuell einen Marktanteil von zwei bis vier Prozent – Tendenz steigend. Seitens der Weinwirtschaft wird die Entwicklung in Richtung alternativer Weinprodukte gerne unterstützt.

